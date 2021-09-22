День осеннего равноденствия 2021: ритуал для привлечения денег

День осеннего равноденствия обладает особой энергетикой и силой.

В день осеннего равноденствия, 22 сентября, энергия солнца будет максимально размеренной и спокойной. В этот день Вселенная предоставляет нам возможность изменить свою жизнь к лучшему и привнести в нее приятные перемены. Это благоприятный день, который способен наполнить людей позитивной энергией, улучшить финансовое положение, если провести его правильно.

В этот день даже самые смелые идеи и планы могут быстро материализоваться. Необходимо только сосредоточиться на своих целях и желаниях. "Телеграф" расскажет о приметах и запретах на день осеннего равноденствия, а также поделится ритуалом для привлечения денег в этот день.

Что можно делать в день осеннего равноденствия

Избавьтесь от хлама дома, наведите порядок, сделайте уборку. Проведите большую часть времени дома, поухаживайте за ним, украсьте. Уделите время близким. Благоприятный день для налаживания отношений с родными людьми. Дарите подарки. Это позитивный обмен энергией, который принесет пользу и самому дарителю.

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Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

В этот день нельзя поступать плохо по отношению к людям, обманывать, подставлять. Не давайте денег в долг и не оформляйте кредиты. Не начинайте ничего нового. Сфокусируйтесь на завершении старых дел. Не сообщайте родственникам плохие вести. Лучше отложите это на другой день.

Ритуал для привлечения денег в день осеннего равноденствия

Чтобы привлечь деньги в осеннее равноденствие проводят специальный ритуал: утром из кошелька нужно вынуть все деньги, а затем поместить их туда по одной, повторяя вслух: "Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят".

Ранее "Телеграф" публиковал поздравительные открытки с днем осеннего равноденствия.