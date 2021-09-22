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День осеннего равноденствия 2021: ритуал для привлечения денег

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Осеннее равноденствие 22 сентября Новость обновлена 22 сентября 2021, 11:00
Осеннее равноденствие 22 сентября

День осеннего равноденствия обладает особой энергетикой и силой.

В день осеннего равноденствия, 22 сентября, энергия солнца будет максимально размеренной и спокойной. В этот день Вселенная предоставляет нам возможность изменить свою жизнь к лучшему и привнести в нее приятные перемены. Это благоприятный день, который способен наполнить людей позитивной энергией, улучшить финансовое положение, если провести его правильно.

В этот день даже самые смелые идеи и планы могут быстро материализоваться. Необходимо только сосредоточиться на своих целях и желаниях. "Телеграф" расскажет о приметах и запретах на день осеннего равноденствия, а также поделится ритуалом для привлечения денег в этот день.

Что можно делать в день осеннего равноденствия

  1. Избавьтесь от хлама дома, наведите порядок, сделайте уборку.
  2. Проведите большую часть времени дома, поухаживайте за ним, украсьте.
  3. Уделите время близким. Благоприятный день для налаживания отношений с родными людьми.
  4. Дарите подарки. Это позитивный обмен энергией, который принесет пользу и самому дарителю.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

  1. В этот день нельзя поступать плохо по отношению к людям, обманывать, подставлять.
  2. Не давайте денег в долг и не оформляйте кредиты.
  3. Не начинайте ничего нового. Сфокусируйтесь на завершении старых дел.
  4. Не сообщайте родственникам плохие вести. Лучше отложите это на другой день.

Ритуал для привлечения денег в день осеннего равноденствия

Чтобы привлечь деньги в осеннее равноденствие проводят специальный ритуал: утром из кошелька нужно вынуть все деньги, а затем поместить их туда по одной, повторяя вслух: "Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят".

Ранее "Телеграф" публиковал поздравительные открытки с днем осеннего равноденствия.

Теги:
#Равноденствие #Осеннее равноденствие
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