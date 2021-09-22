День осеннего равноденствия 2021: ритуал для привлечения денег
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День осеннего равноденствия обладает особой энергетикой и силой.
В день осеннего равноденствия, 22 сентября, энергия солнца будет максимально размеренной и спокойной. В этот день Вселенная предоставляет нам возможность изменить свою жизнь к лучшему и привнести в нее приятные перемены. Это благоприятный день, который способен наполнить людей позитивной энергией, улучшить финансовое положение, если провести его правильно.
В этот день даже самые смелые идеи и планы могут быстро материализоваться. Необходимо только сосредоточиться на своих целях и желаниях. "Телеграф" расскажет о приметах и запретах на день осеннего равноденствия, а также поделится ритуалом для привлечения денег в этот день.
Что можно делать в день осеннего равноденствия
- Избавьтесь от хлама дома, наведите порядок, сделайте уборку.
- Проведите большую часть времени дома, поухаживайте за ним, украсьте.
- Уделите время близким. Благоприятный день для налаживания отношений с родными людьми.
- Дарите подарки. Это позитивный обмен энергией, который принесет пользу и самому дарителю.
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия
- В этот день нельзя поступать плохо по отношению к людям, обманывать, подставлять.
- Не давайте денег в долг и не оформляйте кредиты.
- Не начинайте ничего нового. Сфокусируйтесь на завершении старых дел.
- Не сообщайте родственникам плохие вести. Лучше отложите это на другой день.
Ритуал для привлечения денег в день осеннего равноденствия
Чтобы привлечь деньги в осеннее равноденствие проводят специальный ритуал: утром из кошелька нужно вынуть все деньги, а затем поместить их туда по одной, повторяя вслух: "Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят".
Ранее "Телеграф" публиковал поздравительные открытки с днем осеннего равноденствия.
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