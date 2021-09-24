Какой праздник 24 сентября: народные приметы и запреты

В этот день нельзя мыть голову, иначе можно смыть удачу.

В пятницу, 24 сентября, православная церковь чтит память преподобной Феодоры Александрийской. Существует поговорка "Пришла Федора – замочи хвост". В народе считалось, что с этого дня в сентябре будут все чаще идти дожди. Этот день также называют "Федориным днем","Федорой капустницей", "Осенней Федорой", "Концом бабьего лета".

24 сентября принято приносить в церковь продукты свежего урожая: овощи фрукты и мед. Молодым семьям на Федору осеннюю нужно провести такой обряд: съешьте капустные щи, и тогда семейная жизнь будет счастливой.

Что нельзя делать 24 сентября

На Феодору Александрийскую нельзя начинать новые дела

В этот день нельзя пустословить

Запрещено краситься и мыть голову — можно смыть удачу

Плохой приметой считается, если девушка испачкает нижний край юбки — к проблемам в семье.

Народные приметы на 24 сентября

Пчелы еще летают — зима придет поздно

Чайки высоко кружат — будет сильный ветер

В лесу много грибов — зима будет снежной.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько дней украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.