Какой праздник 24 сентября: народные приметы и запреты
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В этот день нельзя мыть голову, иначе можно смыть удачу.
В пятницу, 24 сентября, православная церковь чтит память преподобной Феодоры Александрийской. Существует поговорка "Пришла Федора – замочи хвост". В народе считалось, что с этого дня в сентябре будут все чаще идти дожди. Этот день также называют "Федориным днем","Федорой капустницей", "Осенней Федорой", "Концом бабьего лета".
24 сентября принято приносить в церковь продукты свежего урожая: овощи фрукты и мед. Молодым семьям на Федору осеннюю нужно провести такой обряд: съешьте капустные щи, и тогда семейная жизнь будет счастливой.
Что нельзя делать 24 сентября
- На Феодору Александрийскую нельзя начинать новые дела
- В этот день нельзя пустословить
- Запрещено краситься и мыть голову — можно смыть удачу
- Плохой приметой считается, если девушка испачкает нижний край юбки — к проблемам в семье.
Народные приметы на 24 сентября
- Пчелы еще летают — зима придет поздно
- Чайки высоко кружат — будет сильный ветер
- В лесу много грибов — зима будет снежной.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько дней украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.
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