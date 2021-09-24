Оля Полякова призналась, что следит за дочерью и не дает ей денег

Полякова заявила, что не дает денег своим дочерям.

Украинская певица Оля Полякова 24 сентября в эфире второго выпуска шоу Маши Ефросининой "Взрослые девочки" рассказала о воспитании старшей дочери Маши.

Выпуск уже доступен на YouTube.

По словам Поляковой, она хоть и разрешила 16-летней дочери Маши жить отдельно, но воспитывает ее довольно строго. Так, у певицы на телефоне установлена специальная программа слежения, которая позволяет ей знать, где находится ее дочь в определенный момент времени.

"У меня есть программа, по которой я всегда знаю, где она находится. Это не слежка, я должна знать. Я ей говорю: "Представь, что с тобой что-то случится, я же должна знать", — отметила певица.

При этом, по ее словам, она строго ограничивает дочь в финансах и не собирается покупать ей квартиру или машину.

"Я ей говорю, хочешь гулять год-два-три между образованиями-пожалуйста, но я это содержать не буду. Я тебе квартиру не куплю, машину не куплю. Это будут твои проблемы. Я оплачу тебе учебу, но ты должна туда поступить. Я не даю своим детям денег вообще. Иногда Маша может попросить 200-300 гривен на такси, и я дам", — говорит Полякова.

Отметим, что 16-летняя Маша Полякова ведет популярный блог в Инстаграм и даже получает деньги за рекламу. Кроме того, девочка пробует записывать песни в стиле рэп.

Ранее Оля Полякова отреагировала на снимки своей 16-летней дочери с бойфрендом. Певица заявила, что прекрасно к нему относится.