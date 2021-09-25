Какой праздник 25 сентября: народные приметы и запреты

В народном календаре 25 сентября – день Артамона-змеевика.

В субботу, 25 сентября, православная церковь чтит память христианского святого Артамона (Автомона). На Руси этот праздник называли Змеиным днем, потому что считалось, что в этот все змеи уползают из лесов в поля, чтобы спрятаться под землю на зиму.

Святой Артамон был епископом в итальянском городе Пренесте. Во время гонений на христиан за правления Диоклетиана, святому пришлось покинуть родной город и перебраться в Вифинию. Там он успешно проповедовал христианство и смог обратить в веру многих людей. Так продолжалось несколько лет, пока в одном селении Артамона не убили язычники.

Святой Артамон

В этот день в деревнях продолжались заготовки на зиму. Наиболее популярными продуктами для консервирования были рябина и капуста.

Также этот день хорошо подходит для переезда и подписывания договоров и контрактов.

Что нельзя делать:

Ни в коем случае нельзя ругаться.

Нельзя убивать змей.

Не стоит ходить в лес.

Не следует 25 сентября проводить манипуляции с волосами.

Не рекомендуется одергивать детей и ругать их без особого повода.

Жениться и выходить замуж в этот день не стоит.

Народные приметы:

Много желтых листьев на деревьях – к ранней и долгой осени.

Дождь пошел – к затяжной зиме.

Бурьян высоким вырос – зимой много снега будет.

Крот вход в нору с северной стороны вырыл – к теплой зиме, с южной – к холодной, с западной – к сырой и снежной, с востока – к сухой.

Много желудей на дубе – к теплой зиме и плодородному лету.

Гром гремит – к теплой осени.

Солнечный день – к ясной погоде.

Деревья без листьев стоят – зима рано наступит.

Убить змею сегодня – к беде.

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