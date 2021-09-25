Певица с невидимым микрофоном поразила сеть волшебным вокалом

Солистка южнокорейской группы Purple Kiss исполнила популярный хит "Rockabye".

В 2020 году в Южной Корее появилась новая женская группа — "Purple Kiss". В ее состав входит семь девушек. Они дебютировали на музыкальном олимпе весной 2021 года с мини-альбомом "Into Violet".

В Твиттере одна из поклонниц группы поделилась коротким роликом, на котором одна из солисток "Purple Kiss" исполняет известную песню группы Clean Bandit — "Rockabye". Стоит отметить, что у девушки потрясающий и чистый голос.

Всего за два дня короткое видео набрало почти 70 тыс. просмотров.

Ранее, "Телеграф" писал, что новый южнокорейский сериал-триллер "Игра в кальмара" стал новым хитом Netflix. Пректу удалось даже сместить с первой позиции популярный сериал "Половое воспитание"