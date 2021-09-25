Укр

Певица с невидимым микрофоном поразила сеть волшебным вокалом

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Солистка Purple Kiss Новость обновлена 25 сентября 2021, 15:32
Солистка Purple Kiss

Солистка южнокорейской группы Purple Kiss исполнила популярный хит "Rockabye".

В 2020 году в Южной Корее появилась новая женская группа — "Purple Kiss". В ее состав входит семь девушек. Они дебютировали на музыкальном олимпе весной 2021 года с мини-альбомом "Into Violet".

В Твиттере одна из поклонниц группы поделилась коротким роликом, на котором одна из солисток "Purple Kiss" исполняет известную песню группы Clean Bandit — "Rockabye". Стоит отметить, что у девушки потрясающий и чистый голос.

Всего за два дня короткое видео набрало почти 70 тыс. просмотров.

Ранее, "Телеграф" писал, что новый южнокорейский сериал-триллер "Игра в кальмара" стал новым хитом Netflix. Пректу удалось даже сместить с первой позиции популярный сериал "Половое воспитание"

Теги:
#Музыка #Певица #Корейская группа
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