Украинская певица выходит замуж (фото)

Певице сделали предложение во время концерта "Вечернего квартала".

Украинская певица Маша Гойя покидает ряды холостячек. Девушка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, которое с радостью приняла.

Счастливая невеста поделилась изменениями своего "статуса" на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько сторис, на которых похвасталась обручальным кольцом.

Отметим, что бойфренд Марии, некий Артем, сделал предложение своей возлюбленной во время концерта "Вечернего квартала". Мужчина стал на одно колено перед многочисленным залом и предложил возлюбленной стать его женой.

Маша Гойя, настоящее имя Мария Шаповалова, — украинская певица, экс-участница группы SMS. В 2009 году начала работать с продюсером Юрием Фалесой, с которым также состояла в романтических отношениях. Пара прожила в гражданском браке 6 лет, а в 2015-м году рассталась.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что старшая дочь Ахтема Сеитаблаева, 26-летняя Назлы вышла замуж.