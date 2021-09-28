Какой праздник 28 сентября: народные приметы и запреты
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28 сентября получил в народе название день Никиты-Гусятника.
Во вторник, 28 сентября, православная церковь почитает память святого великомученика Никиты Готского. В народе день получил название Никиты-Гусятника.
Святой Никита был готом по происхождению. Жил он на берегах Дуная. Совместно с готским епископом Вульфилой он распространял христианство среди своих соплеменников. Когда к власти пришел правитель-язычник Атанарих, святой продолжал проповедовать христианство и отказывался отречься от своей веры. За это он был взят под стражу и предан различным мучениям, которые стойко перенес. Праведник не отрекся от веры, потому его приговорили к смерти на костре.
На Руси были уверены, что в этот день стоит пойти охотиться на гусей. Кроме гусиной охоты на Никиту устраивали гусиные бои.
На Никиту убирали репу, обрезали корень и ботву. Ещё в этот день стригли овец, которые до наступления настоящих холодов успевали обрасти новой шерстью.
Что нельзя делать 28 сентября:
- В этот день ни в коем случае нельзя сорить деньгами, делать спонтанные покупки и давать в долг малознакомым людям.
- Не следует давать громких обещаний.
- Не рекомендуется в этот вторник надевать ветхие или грязные вещи.
- Нельзя ругать себя в этот день.
- Не рекомендуется делать уборку по дому.
- Запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбу.
Народные приметы:
- Дождь идет – к поздней и сырой весне.
- Много муравейников в лесу – к холодной зиме.
- Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.
- Дикие гуси на земле сидят – к теплой осени.
- Утки ныряют в пруду – к дождю.
- Если погода ясная – на следующий день будет ветрено.
- Дождливая погода – к поздней и сырой весне.
Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года. Отметим, что хоть и День защитника "дарит" дополнительный день отдыха, но его придется отработать.
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