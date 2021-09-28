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Какой праздник 28 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 28 сентября
Праздник 28 сентября

28 сентября получил в народе название день Никиты-Гусятника.

Во вторник, 28 сентября, православная церковь почитает память святого великомученика Никиты Готского. В народе день получил название Никиты-Гусятника.

Святой Никита был готом по происхождению. Жил он на берегах Дуная. Совместно с готским епископом Вульфилой он распространял христианство среди своих соплеменников. Когда к власти пришел правитель-язычник Атанарих, святой продолжал проповедовать христианство и отказывался отречься от своей веры. За это он был взят под стражу и предан различным мучениям, которые стойко перенес. Праведник не отрекся от веры, потому его приговорили к смерти на костре.

Никита Готский
Никита Готский

На Руси были уверены, что в этот день стоит пойти охотиться на гусей. Кроме гусиной охоты на Никиту устраивали гусиные бои. 

На Никиту убирали репу, обрезали корень и ботву. Ещё в этот день стригли овец, которые до наступления настоящих холодов успевали обрасти новой шерстью.

Что нельзя делать 28 сентября:

  • В этот день ни в коем случае нельзя сорить деньгами, делать спонтанные покупки и давать в долг малознакомым людям.
  • Не следует давать громких обещаний.
  • Не рекомендуется в этот вторник надевать ветхие или грязные вещи.
  • Нельзя ругать себя в этот день.
  • Не рекомендуется делать уборку по дому.
  • Запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбу.

Народные приметы:

  • Дождь идет – к поздней и сырой весне.
  • Много муравейников в лесу – к холодной зиме.
  • Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.
  • Дикие гуси на земле сидят – к теплой осени.
  • Утки ныряют в пруду – к дождю.
  • Если погода ясная – на следующий день будет ветрено.
  • Дождливая погода – к поздней и сырой весне.

Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года. Отметим, что хоть и День защитника "дарит" дополнительный день отдыха, но его придется отработать.

Теги:
#Приметы #Запреты #Народные приметы
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