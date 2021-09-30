Дикие кабаны "отжали" у Шакиры телефон и сумочку

Певица подверглась нападению диких кабанов в парке с сыном

Некоторые животные спасают жизни, а некоторые пользуются невнимательностью зевак. Последнее случилось с известной колумбийской певицей Шакирой во время прогулки по парку в Барселоне с 8-летним сыном.

По словам 44-летней мировой знаменитости, дикие кабаны напали на нее, схватили ее сумку и убежали в лес. Об этом пишет BBC.

"Они унесли мою сумку в лес с моим мобильным телефоном", — рассказала Шакира. Также в среду, 29 сентября, звезда поделилась своей историей в Инстаграме.

Дикие кабаны напали на Шакиру

Артистка стала жертвой агрессивных животных, которые в последнее время вторгаются в каталонскую столицу. Как сообщает издание, только в 2016 году в испанскую полицию поступило 1187 телефонных звонков о том, что дикие кабаны нападают на собак, грабят кормушки для кошек, задерживают движение и нападают на машины.

Кабаны, которые могут переносить самые разные болезни, входят в число самых агрессивных животных в мире и могут выжить практически в любой среде. Их все больше тянет в города, где они живут за счет мусора, выброшенного людьми. Их количество резко возросло по всей Европе, и, по последним оценкам, в настоящее время превышает 10 миллионов по всему континенту.

Напомним, что ранее Шакира поделилась с подписчиками в Инстаграме, которых у нее насчитывается свыше 70 миллионов, фото со своим гражданским мужем, футболистом Жераром Пике. Пара вместе уже 12 лет, они воспитывают двух сыновей: Милана (2013) и Сашу (2015).