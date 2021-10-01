Укр

Вылетевший с "Танцев со звездами" Алексей Суровцев: у Кати Кухар роль злого судьи

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Алексей Суровцев на "Танцах со звездами" Новость обновлена 01 октября 2021, 10:10
Алексей Суровцев на "Танцах со звездами"

Артист Очень тепло отозвался о Владе Яме и Максиме Чмерковском.

Украинский актер и звезда сериала "След" Алексей Суровцев после вылета с шоу "Танцы со звездами" рассказал, что думает о его судьях.

Своим мнением актер поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Так, актер считает, что Екатерина Кухар, которая в одном из эфиров, поставила за его танец "единицу", исполняет на проекте роль злого судьи и предположил, что на самом деле она добрая. Влада Яму и Максима Чмерковского артист назвал хорошими ребятами.

"Я абсолютно согласен с каждым словом Максима Чмерковского – красавчик, всё всегда по делу, четко, ясно и понятно. Катя Кухар… Возможно, у нее такой образ, не знаю. Верю, что у нее такой образ, а на самом деле она хороший и очень милый человек. Наверное, быть злым судьёй – ее роль. Если говорить о Владе Яме, хороший парень, всегда говорит довольно уместно", — говорит Суровцев.

Как сообщал "Телеграф", Алексей Суровцев покинул шоу "Танцы со звездами" в четвертом эфире. Также из проекта уже выбыли Иван Люленов и Яна Цыбульская, а также Александра Машлятина и Денис Самсон.

Теги:
#Танцы со звездами #Екатерина Кухар #Катерина Кухар #Алексей Суровцев
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