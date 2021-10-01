Актер из "Танцев со звездами" Алексей Суровцев: сравнение с Тарзаном меня бесило

Звезда сериала "След" уверен, что каждый должен быть индивидуальным

Украинский актер Алексей Суровцев, который принял участие в обновленном пятом сезоне популярного шоу "Танцы со звездами" и выбыл из проекта в четвертом выпуске, рассказал, как относится к тому, как его сравнивают с российским актером, бодибилдером и стриптизером Сергеем Глушко, более известным как Тарзан.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" мужчина признался, что скрыть их похожесть трудновато, ведь по сути они занимаются похожими видами деятельности. Раньше сравнение с российской звездой его бесило.

"Меня сравнивали с ним каждый день по 200 тысяч раз, причем я это слышал постоянно. Сейчас повзрослел, отпустил бороду, у меня немножко другая внешность, теперь не так часто сравнивают. Да и меня это сейчас не особо задевает. Тарзан для меня не является примером для подражания. Он классный мужик, в том смысле, что в свои 50 лет прекрасно выглядит. На этом его достоинства для меня заканчиваются", — поделился Суровцев.

Ранее "Телеграф" писал, что новую ведущую "Танцев со звездами" Иванну Онуфрийчук захейтили.