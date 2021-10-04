Солистка группы Kazka стремительно похудела ради партнера по "Танцам со звездами" (фото)
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Артистка рассказала о причине своего похудения.
Украинская солистка группы "Kazka" Александра Зарицкая после того, как стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами", сбросила 12 килограммов.
Об этом свидетельствуют фото артистки в Instagram.
По словам Александры, она похудела ради того, чтобы ее партнеру по танцам Юрию Мешкову было легче с ней работать и делать поддержки. К тому же причиной потери лишних кило стал высокий уровень активности во время подготовки к выступлениям на шоу.
На снимках с прошлого года видно, что артистка была более пышной, чем сейчас.
По словам певицы можно понять, что ей партнер по танцам изрядно пришелся по душе. Звезда говорит, что Юрий — мужчина, о котором она мечтала. По мнению Александры, Мешков является тем, кто может защитить. Он также говорит, что ему нравится Александра и ему комфортно с ней работать.
Стоит отметить, что Зарицкая после четырех лет обучения на юриста в 2014 решила бросить это дело и переехала в Одессу, чтобы изменить свою жизнь. По словам звезды, тогда она похудела на 25 килограммов, ведь почти ничего не ела и постоянно активно проводила время на вечеринках. Тогда девушку обеспечивала ее бабушка, пока она не работала.
Ранее "Телеграф" сообщал, кто из участников проекта "Танцы со звездами" покинул шоу после пятого эфира в воскресенье, 3 октября.
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