Солистка группы Kazka стремительно похудела ради партнера по "Танцам со звездами" (фото)

Артистка рассказала о причине своего похудения.

Украинская солистка группы "Kazka" Александра Зарицкая после того, как стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами", сбросила 12 килограммов.

Об этом свидетельствуют фото артистки в Instagram.

По словам Александры, она похудела ради того, чтобы ее партнеру по танцам Юрию Мешкову было легче с ней работать и делать поддержки. К тому же причиной потери лишних кило стал высокий уровень активности во время подготовки к выступлениям на шоу.

На снимках с прошлого года видно, что артистка была более пышной, чем сейчас.

Зарицкая во время отдыха зимой 2020 показала фигуру

Еще осенью 2020 звезда была более полной, чем сейчас

По словам певицы можно понять, что ей партнер по танцам изрядно пришелся по душе. Звезда говорит, что Юрий — мужчина, о котором она мечтала. По мнению Александры, Мешков является тем, кто может защитить. Он также говорит, что ему нравится Александра и ему комфортно с ней работать.

Стоит отметить, что Зарицкая после четырех лет обучения на юриста в 2014 решила бросить это дело и переехала в Одессу, чтобы изменить свою жизнь. По словам звезды, тогда она похудела на 25 килограммов, ведь почти ничего не ела и постоянно активно проводила время на вечеринках. Тогда девушку обеспечивала ее бабушка, пока она не работала.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из участников проекта "Танцы со звездами" покинул шоу после пятого эфира в воскресенье, 3 октября.