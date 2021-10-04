Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво назвал украинок примером для всех женщин

По словам шеф-повара, украинки умеют находить баланс между семьей и работой.

Известный кулинар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно возмутил читателей своими пикантными фото, рассказал, что он думает об украинских женщинах.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Кулинарный эксперт считает, что украинки не являются карьеристками и ярыми трудоголиками. По его мнению, они не пытаются доказать мужчинам, что тоже сильные, в отличие от девушек из Канады.

Эктор рассказывает что там женщины настоящие труженицы и всегда хотят быть первыми среди других. Они еще с самого детства приучаются быть успешными и побеждать.

По словам кулинара, канадские женщины только два раза в год берут отпуск и большинство своего времени проводят на работе. Кроме того, нередко случается так, что мужчина остается дома с детьми, а работает в семье женщина.

Также Эктор говорит, что для канадских девушек очень важно со всеми коммуницировать, иметь хорошие отношения с соседями и заниматься благотворительностью. Если они хотят завести собаку, то берут ее только из приюта. По словам кулинарного эксперта, женщины из Канады даже немного резкие при принятии решений, на работе, в семье.

Эктор считает, что украинкам не нужно быть такими, ведь они "уже идеальные и прекрасные". По мнению известного кулинара, украинские женщины умеют находить баланс между работой и семьей. Они "мягкие и идеальные". Эктор говорит, что мужчины не одной нации хотят создать семью с украинками, и он, в том числе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года Хименес-Браво пожаловался на хейт из-за того, что он говорит по-русски, хотя раньше все свои посты в соцсетях писал на украинском языке.