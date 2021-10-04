"Дьявол" и "маленький монстр": за что принцессу Диану не взлюбил собственный персонал

Леди Ди сравнили со своей невесткой Меган Маркл

Биографии принцессы Дианы и Меган Маркл становятся более похожими. Две влиятельные женщины подверглись одинаковому вниманию как внутри, так и за пределами дворца, они даже столкнулись с одними и теми же обвинениями в жестоком обращении со своим персоналом.

Так, королевский биограф леди Ди Эндрю Мортон рассказал, что принцесса тоже сталкивалась с подобными испытаниями. Об этом пишет The News International.

"Диану обвиняли камердинер, телохранитель и личный секретарь принца Чарльза. За считанные месяцы Диана из сказочной принцессы превратилась в "дьявола" и "маленького монстра", — говорит биограф.

Принцесса Уэльская также заявляла: "Я не несу ответственности ни за какие увольнения. Я просто не увольняю людей".

Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. В 2021 году принцы Уильям и Гарри торжественно открыли памятник своей покойной матери. В этом году леди Ди должно было бы исполнится 60 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кинокомпания Neon выпустила первый трейлер к биографическому фильму о Диане под названием "Спенсер". Роль принцессы исполнила американская актриса Кристен Стюарт.