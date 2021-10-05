Адель намекнула на выход первого за 6 лет альбома и показала тизер нового клипа (видео)

Новая композиция певицы выйдет 15 октября.

Британская певица Адель выпустила тизер на клип к новой песне Easy On Me. Композиция выйдет 15 октября.

Ролик с анонсом появился на официальном YouTube-канале певицы.

В 20-секундном черно-белом тизере похудевшая Адель едет на раритетной машине по проселочной дороге. Из авто разлетаются нотные листы. В конце видео появляется название композиции и дата ее выхода.

Всего за полчаса с момента размещения ролик набрал 9 тысяч просмотров, набрав при этом более 40-ка тысяч лайков.

Отметим, что фанаты уже несколько дней подозревали, что в этом году певица выпустит свой новый альбом под названием "30". Причиной этого стало то, что по всему миру стали появляться загадочные билборды с цифрой 30. Их заметили в Дубае, Париже, Лондоне и нескольких американских городах. Свои предыдущие альбомы певица выпускала также с цифрой в названии: "19", "21", "25".

Отметим, что за эти 6 лет, что певица не выпускала альбомов, в ее жизни произошли значительные перемены. Артистка развелась с мужем Саймоном Конецким, а также похудела на целых 45 кг.