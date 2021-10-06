Венера в Стрельце с 7 октября: астролог рассказала, что принесет нам "планета малого счастья"

Транзит Венеры по знаку Стрельца дает мечтательность в любви, склонность идеализировать партнера.

С 7 октября Венера из мрачного Скорпиона переходит в оптимистичный знак Стрельца в 14:21 по киевскому времени. Выйдет из этого знака 5 ноября в 15:44. В целом, настроение у людей в этот период значительно улучшается, появляется вера в счастливое будущее.

Любовь и романтика входит в жизнь большинства людей, праздников и ярких мероприятий становится больше. Ранее мы даже рассказывали, какие три знака Зодиака ждет удача на любовном фронте в октябре. Также появляется желание выяснить свои способности, задатки, таланты, определить для себя вектор развития. Сочетание красивого с полезным, способствует обретению счастья и радости, а вопросы материальных ценностей и денег, решаются в этот период намного легче. Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

Венера характеризует темы брака, партнерских деловых отношений, денег, а также творчество и сферу любви. Знак Стрельца очень позитивный, относится к стихии Огня – это романтика, необъятные просторы, где нет границ, и ничто не сдерживает языки пламени, которые стремятся в ночное небо, к звездам.

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В период с 7 октября по 5 ноября, можно получить заряд оптимизма, наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое и перспективное. Люди, находящиеся за границей могут найти любовь своей жизни, или начать взаимовыгодные партнерские отношения с иностранцем. Очень часто такой транзит дает любовь в институте, при обучении, получении высшего образования.

Стрельцом управляет Юпитер, который все расширяет, поэтому у многих людей появляется склонность к аферам, вхождению в двойственные, параллельные связи. Это типичная, мифологическая картина Зевса, который, не смотря на то, что жена рядом, имеет многочисленные связи с богинями и смертными женщинами. Вместе с нарушением моральных принципов в любви, путешествие за границу может разрушить брак или любовные отношения.

Транзит Венеры по знаку Стрельца дает мечтательность в любви, склонность идеализировать партнера. Любовь может быть слишком далекой, чтобы стать реальной, и может остаться платонической. Венера – планета «Малого Счастья» в астрологии, но чтобы получить ее блага, необходимо научиться делать правильный выбор.

Период с 8 по 15 октября — время кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским личным и деловым отношениям. Это отличное время для возобновления давних, разрушенных отношений, исправления ошибок в сфере партнерства.

10 октября, Венера соединяется с Южным Лунным Узлом, соответственно, строит оппозицию к Северному Узлу. В этот день постарайтесь честно ответить себе на вопрос: «Чему научил меня предыдущий опыт?». В памяти всплывают давние события, люди чаще вспоминают бывших любимых, деловых партнеров. Анализируя причинно-следственную связь прошлого с настоящим, удается обнаружить что-то очень важное, полезное для существующих отношений.

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