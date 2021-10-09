Какой праздник 9 октября: народные приметы и запреты
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В эту субботу нежелательно употреблять алкогольные напитки.
В субботу, 9 октября, православная церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Также в этот день в православном мире принято поминать усопших — отмечается Покровская родительская суббота.
Иоанн Богослов — один из самых любимых учеников Иисуса Христа. Единственный из апостолов, кто умер своей смертью. После Вознесения Иисуса Христа он остался в Иерусалиме, заботясь о Богородице и служа Ей. Несмотря на постоянные гонения он продолжал проповедовать свою веру. Незадолго до своей кончины апостол находился в городе Эфесе, где он написал одно из четырёх Евангелий.
Крестьяне в этот день топили печи. Они верили, что свет от очага притянет в семью благополучие.
Святому Иоанну Богослову молятся о том, чтобы все трудности и невзгоды обошли стороной тех, кто отправляется в дорогу. А люди творческих профессий просят у него вдохновения.
Что нельзя делать:
- Нельзя убиваться за усопшими и говорить об умерших плохо.
- Запрещено в этот день выпивать, особенно на кладбищах.
- Не рекомендуется открывать дома окно или форточку надолго.
- Не следует совершать манипуляции с волосами.
- Если задумали куда-то отправиться, лучше отложить эту затею на другой день.
- Не стоит ругаться с родственниками и выяснять отношения.
- Нельзя есть лук и чеснок.
- Сегодня не стоит резать ничего ножом.
- Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь.
Народные приметы:
- Если в этот день идет дождь, то ещё на протяжении трёх недель будет дождливая погода.
- Если в этот день выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).
- Дождь со снегом 9 октября предвещают, что в январе будет три сильных оттепели.
- Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым.
- Тетерева на верхушках деревьев сидят – погода ясной будет.
- Розовый закат – к ветрам.
- Если во время захода солнца небо в дымке, то будет ненастье.
- Яркие звезды – к хорошей погоде, тусклые – к дождю или снегу.
- Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы.
- Солнце за тучи садится – к дождю, в облако – к ненастью.
- Если грачи улетели, то скоро снег выпадет.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.