Какой праздник 9 октября: народные приметы и запреты

В эту субботу нежелательно употреблять алкогольные напитки.

В субботу, 9 октября, православная церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Также в этот день в православном мире принято поминать усопших — отмечается Покровская родительская суббота.

Иоанн Богослов — один из самых любимых учеников Иисуса Христа. Единственный из апостолов, кто умер своей смертью. После Вознесения Иисуса Христа он остался в Иерусалиме, заботясь о Богородице и служа Ей. Несмотря на постоянные гонения он продолжал проповедовать свою веру. Незадолго до своей кончины апостол находился в городе Эфесе, где он написал одно из четырёх Евангелий.

Иоанн Богослов считается наставником иконного дела.

Крестьяне в этот день топили печи. Они верили, что свет от очага притянет в семью благополучие.

Святому Иоанну Богослову молятся о том, чтобы все трудности и невзгоды обошли стороной тех, кто отправляется в дорогу. А люди творческих профессий просят у него вдохновения.

Что нельзя делать:

Нельзя убиваться за усопшими и говорить об умерших плохо.

Запрещено в этот день выпивать, особенно на кладбищах.

Не рекомендуется открывать дома окно или форточку надолго.

Не следует совершать манипуляции с волосами.

Если задумали куда-то отправиться, лучше отложить эту затею на другой день.

Не стоит ругаться с родственниками и выяснять отношения.

Нельзя есть лук и чеснок.

Сегодня не стоит резать ничего ножом.

Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь.

Народные приметы:

Если в этот день идет дождь, то ещё на протяжении трёх недель будет дождливая погода. Если в этот день выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября). Дождь со снегом 9 октября предвещают, что в январе будет три сильных оттепели. Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым. Тетерева на верхушках деревьев сидят – погода ясной будет. Розовый закат – к ветрам. Если во время захода солнца небо в дымке, то будет ненастье. Яркие звезды – к хорошей погоде, тусклые – к дождю или снегу. Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы. Солнце за тучи садится – к дождю, в облако – к ненастью. Если грачи улетели, то скоро снег выпадет.

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