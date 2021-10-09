Укр

Какой праздник 9 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Если на Иоанна Богослова тепло, быть зиме тоже теплой.
Если на Иоанна Богослова тепло, быть зиме тоже теплой.

В эту субботу нежелательно употреблять алкогольные напитки.

В субботу, 9 октября, православная церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Также в этот день в православном мире принято поминать усопших — отмечается Покровская родительская суббота.

Иоанн Богослов — один из самых любимых учеников Иисуса Христа. Единственный из апостолов, кто умер своей смертью. После Вознесения Иисуса Христа он остался в Иерусалиме, заботясь о Богородице и служа Ей. Несмотря на постоянные гонения он продолжал проповедовать свою веру. Незадолго до своей кончины апостол находился в городе Эфесе, где он написал одно из четырёх Евангелий.

Иоанн Богослов считается наставником иконного дела.
Иоанн Богослов считается наставником иконного дела.

Крестьяне в этот день топили печи. Они верили, что свет от очага притянет в семью благополучие.

Святому Иоанну Богослову молятся о том, чтобы все трудности и невзгоды обошли стороной тех, кто отправляется в дорогу. А люди творческих профессий просят у него вдохновения.

Что нельзя делать:

  • Нельзя убиваться за усопшими и говорить об умерших плохо.
  • Запрещено в этот день выпивать, особенно на кладбищах. 
  • Не рекомендуется открывать дома окно или форточку надолго. 
  • Не следует совершать манипуляции с волосами.
  • Если задумали куда-то отправиться, лучше отложить эту затею на другой день.
  • Не стоит ругаться с родственниками и выяснять отношения.
  • Нельзя есть лук и чеснок.
  • Сегодня не стоит резать ничего ножом.
  • Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь.

Народные приметы:

  1. Если в этот день идет дождь, то ещё на протяжении трёх недель будет дождливая погода.
  2. Если в этот день выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).
  3. Дождь со снегом 9 октября предвещают, что в январе будет три сильных оттепели.
  4. Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым.
  5. Тетерева на верхушках деревьев сидят – погода ясной будет.
  6. Розовый закат – к ветрам.
  7. Если во время захода солнца небо в дымке, то будет ненастье.
  8. Яркие звезды – к хорошей погоде, тусклые – к дождю или снегу.
  9. Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы.
  10. Солнце за тучи садится – к дождю, в облако – к ненастью.
  11. Если грачи улетели, то скоро снег выпадет.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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