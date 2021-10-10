Любовный гороскоп на неделю: Ракам стоит уделить внимание своей половинке, а Львам - научится справляться с чувством ревности

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 11 по 17 октября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Овнам на этой неделе в личной жизни очень повезет, вы можете покорить любую «любовную цель» с легкостью волшебника. А вот в любовные треугольники вам сейчас ввязываться нельзя.

Телец

Тельцам не хватает такта в отношениях с окружающими, включая вторую половинку. Вы слишком упрямы, нужно уметь находить компромиссы.

Близнецы

Одиночество никому не приносит пользы, наберитесь смелости и впустите в свою жизнь нового человека. Не теряйтесь, действуйте активно и берите от амурной жизни все, что пожелаете.

Рак

Если вы уже имеете пару, стоит больше заботиться о партнере, проявлять к нему нежность — только так можно избежать сейчас не только серии скандалов, но и даже спонтанного расставания.

Лев

Львы слишком ревнивы, и зачастую это вредит отношениям. Чтобы сохранить любовь, нужно доверие и терпение. Научитесь справляться с чувством ревности.

Дева

Девам лучше не проявлять любовной активности. Активные действия на амурном фронте могут потерпеть неудачу, на их инициативы противоположный пол не будет отвечать взаимностью.

Весы

Вам не хватает стабильности в жизни, из-за этого вы испытываете трудности в отношениях. Больше доверяйте.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на очень удачную неделю в любви, но только если они проявят открытость и включат свою доброжелательность и душевность.

Стрелец

На этой неделе в личной жизни Стрельцов затишье – можно расслабиться.

Козерог

Перестаньте все время корить своего партнера, лучше покажите ему свою любовь. Постарайтесь не ввязываться в ссоры со своими возлюбленными и супругами.

Водолей

Мужчинам Водолеям предстоит немало испытаний на этой неделе. Любимая женщина может устроить скандал на пустом месте, не стоит поддаваться на ее провокации.

Рыбы

Рыбам нужно быть осторожными в первой половине недели и в воскресенье: вы можете стать объектом атак всякого рода мошенников, альфонсов, ловеласов и т. д.