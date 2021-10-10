Укр

Любовный гороскоп на неделю: Ракам стоит уделить внимание своей половинке, а Львам - научится справляться с чувством ревности

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Тем, кто уже состоит в браке, следует воздержаться от скандалов Новость обновлена 10 октября 2021, 16:44
Тем, кто уже состоит в браке, следует воздержаться от скандалов

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 11 по 17 октября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Овнам на этой неделе в личной жизни очень повезет, вы можете покорить любую «любовную цель» с легкостью волшебника. А вот в любовные треугольники вам сейчас ввязываться нельзя.

Телец

Тельцам не хватает такта в отношениях с окружающими, включая вторую половинку. Вы слишком упрямы, нужно уметь находить компромиссы.

Близнецы

Одиночество никому не приносит пользы, наберитесь смелости и впустите в свою жизнь нового человека. Не теряйтесь, действуйте активно и берите от амурной жизни все, что пожелаете.

Рак

Если вы уже имеете пару, стоит больше заботиться о партнере, проявлять к нему нежность — только так можно избежать сейчас не только серии скандалов, но и даже спонтанного расставания.

Лев

Львы слишком ревнивы, и зачастую это вредит отношениям. Чтобы сохранить любовь, нужно доверие и терпение. Научитесь справляться с чувством ревности.

Дева

Девам лучше не проявлять любовной активности. Активные действия на амурном фронте могут потерпеть неудачу, на их инициативы противоположный пол не будет отвечать взаимностью.

Весы

Вам не хватает стабильности в жизни, из-за этого вы испытываете трудности в отношениях. Больше доверяйте.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на очень удачную неделю в любви, но только если они проявят открытость и включат свою доброжелательность и душевность.

Стрелец

На этой неделе в личной жизни Стрельцов затишье – можно расслабиться.

Козерог

Перестаньте все время корить своего партнера, лучше покажите ему свою любовь. Постарайтесь не ввязываться в ссоры со своими возлюбленными и супругами.

Водолей

Мужчинам Водолеям предстоит немало испытаний на этой неделе. Любимая женщина может устроить скандал на пустом месте, не стоит поддаваться на ее провокации.

Рыбы

Рыбам нужно быть осторожными в первой половине недели и в воскресенье: вы можете стать объектом атак всякого рода мошенников, альфонсов, ловеласов и т. д.

Теги:
#Гороскоп #Гороскоп на неделю #Любовный гороскоп #Астрологический гороскоп #Еженедельный гороскоп
За сутки успело "пожелтеть" два региона
Украина
В Украине за неделю вдвое выросло число "оранжевых" областей, многие на грани "красной" зоны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За сутки успело "пожелтеть" два региона
В Украине за неделю вдвое выросло число "оранжевых" областей, многие на грани "красной" зоны
Дата публикации
Категория
Фьюри - Уайлдер 3
Заруба года: видео боя Фьюри - Уайлдер 3
Дата публикации
Категория
Осень
Вслед за заморозками в Украину идет тепло до +20℃: но повезет не всем
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Стало известно место и дата похорон умершего при загадочных обстоятельствах нардепа Полякова
Дата публикации
Категория
Более 250 тысяч спецпропусков на случай карантина жители столицы заказали только за сентябрь
В Киеве готовятся к новому локдауну