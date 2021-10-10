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"Главные правила грибника": судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как обрабатывает белые грибы и маслята

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Старые грибы, а также очень червивые лучше сразу выбрасывать Новость обновлена 10 октября 2021, 22:01
Старые грибы, а также очень червивые лучше сразу выбрасывать

Владимир Ярославский поделился "секретами" обработки грибов от своих родителей-грибников.

Грибной сезон в самом разгаре, а это значит, что сейчас в лесах можно увидеть много людей, вооруженных корзинками и ножами. На "тихую" охоту отправился и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский со своими родителями.

На своей странице в Инстаграм кулинар рассказал о главных правилах, которыми руководствуется во время сбора грибов и их обрабатывании.

"Главное правило грибника от моих родителей: пересмотреть очень внимательно каждый гриб дома и если есть хоть маленькие сомнения — выбрасывать без раздумий!" — пишет Ярославский.

Как обрабатывать лесные грибы:

  • Маслята — сначала нужно почистить ножом, снять кожицу со шляпки, а дальше уже их можно мыть. Лучше делать это под проточной водой — так грибы очень впитывают воду — это потом будет мешать их жарить.
  • Белые грибы очищаем ножом и специальной щеткой, как для бороды. А потом уже моем. Если грибы немного червивые, их стоит замочить в подсоленной воде.

Как готовить лесные грибы:

  • Белые, лисички, маслята — Ярославский жарит без предварительной варки. Сразу сырыми и лучше на антипригарной сковороде.
  • Подосиновики, подберезовики и польские кулинар советует отварить в подсоленной воде, с луковицей, минут 10-15. Потом дает им стечь и остыть, а после уже поджаривает.

Ранее, "Телеграф" писал, что опытный грибник Юрий Соломченко рассказал о секретах успешного сбора, а также о полезных лайфхаках, упрощающих жизнь молодым грибникам.

Теги:
#Грибы #Белые грибы #Владимир Ярославский #Съедобные грибы #Мастер-шеф #лесные грибы
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