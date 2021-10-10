"Главные правила грибника": судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как обрабатывает белые грибы и маслята
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Владимир Ярославский поделился "секретами" обработки грибов от своих родителей-грибников.
Грибной сезон в самом разгаре, а это значит, что сейчас в лесах можно увидеть много людей, вооруженных корзинками и ножами. На "тихую" охоту отправился и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский со своими родителями.
На своей странице в Инстаграм кулинар рассказал о главных правилах, которыми руководствуется во время сбора грибов и их обрабатывании.
"Главное правило грибника от моих родителей: пересмотреть очень внимательно каждый гриб дома и если есть хоть маленькие сомнения — выбрасывать без раздумий!" — пишет Ярославский.
Как обрабатывать лесные грибы:
- Маслята — сначала нужно почистить ножом, снять кожицу со шляпки, а дальше уже их можно мыть. Лучше делать это под проточной водой — так грибы очень впитывают воду — это потом будет мешать их жарить.
- Белые грибы очищаем ножом и специальной щеткой, как для бороды. А потом уже моем. Если грибы немного червивые, их стоит замочить в подсоленной воде.
Как готовить лесные грибы:
- Белые, лисички, маслята — Ярославский жарит без предварительной варки. Сразу сырыми и лучше на антипригарной сковороде.
- Подосиновики, подберезовики и польские кулинар советует отварить в подсоленной воде, с луковицей, минут 10-15. Потом дает им стечь и остыть, а после уже поджаривает.
Ранее, "Телеграф" писал, что опытный грибник Юрий Соломченко рассказал о секретах успешного сбора, а также о полезных лайфхаках, упрощающих жизнь молодым грибникам.
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