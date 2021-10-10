Бизнес-гороскоп на неделю: Ракам лучше не начинать никаких новых проектов, а Скорпионам понадобиться помощь

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 11 по 17 октября 2021 года

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 11 по 17 октября улучшилось, старайтесь прислушиваться к советам астрологов.

Овен

Овнам лучше максимально отдалиться от дел и работать лишь над текучкой — как для карьеры, так и для бизнеса сейчас время для вас неблагоприятное.

Телец

Тщательно проверяйте все документы — высока вероятность, что там есть намеренное искажение фактов или просто закралась ошибка.

Близнецы

Действуйте смело и напористо, и судьба буквально бросит к вашим ногам все, чего бы вы ни пожелали.

Рак

Не рекомендуется начинать никаких новых проектов, а тем более делать инвестиции.

Лев

Бизнесмены имеют возможность получить повышенные прибыли, а наемные работники — повышение должности, зарплаты, неожиданной премии.

Дева

Девы проведут деловую неделю спокойно, в чем-то даже скучно, зато без особых проблем.

Весы

Может произойти качественный скачок вперед и вверх, как по уровню доходов, так и по карьерной лестнице, причем не через одну ступеньку, а через целый лестничный пролет.

Скорпион

Скорпионам для достижения делового успеха надо на этой неделе привлекать посредников и помощников.

Стрелец

Стрельцам очень повезет в делах, если они на этой неделе будут много ездить, говорить, знакомиться с новыми людьми и действовать активно.

Козерог

Для начала новых проектов предстоящая неделя пока не особо благоприятная, а вот подготовкой к предстоящим переменам заниматься можно и нужно.

Водолей

Водолеи могут смело добиваться того, что они хотят — у них все получится, и в плане прибыли, и роста статуса. Однако им надо внимательно присмотреться к своему деловому окружению.

Рыбы

Рыбы могут наслаждаться спокойствием и ровным течением дел на своем рабочем месте.