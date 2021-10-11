"Потеряла изюминку": Регина Тодоренко резко сменила имидж и разочаровала фанатов (фото)

Поклонники сразу уличили ведущую в том, что ее новая прическа — всего лишь парик.

Телеведущая из Украины Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила сеть резкой сменой имиджа. Ведущая, которая всегда предпочитала светлые оттенки своей шевелюры, предстала с короткими черными волосами и челкой.

Соответствующие снимки появились в ее Instagram.

Ведущая опубликовала серию фото, на которых она практически без макияжа позирует с новой прической: короткими черными волосами и челкой. "Даже для меня это неожиданность", — подписала фото Регина.

Однако внимательные поклонники сразу заметили, что девушка не красила свои волосы, а просто надела парик. Большинству подписчиков не понравилась такая попытка хайпа из ничего. Новый образ ведущей фанатам тоже не понравился.

"Неожиданно на вас надели парик?", "Очень не идёт", "Давайте как раньше", "Странный парик", "С этой прической, Регина, пропала нежность и романтичность. Но эксперименты, это всегда хорошо", "По мне, темный не ваш. Теряется изюминка вашей внешности", — отметили поклонники.

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила подписчиков "внезапно исчезнувшей" грудью. Позднее ведущая объяснила, куда она пропала.