Ведущая "Танцев со звездами" появилась в платке возле храма: "Бог все видит" (фото)

Ведущая заявила, что любит посещать женский монастырь в пригороде Киева

35-летяя телеведущая и модель Иванна Онуфрийчук, которая в этом году заменила Тину Кароль в проекте "Танцы со звездами", присоединилась к поздравлениям украинских знаменитостям с Покровом.

У себя в Инстаграм-сториз звезда выложила несколько фото со Свято-Пантелеймоновским собором — главным храмом женского Свято-Пантелеймоновского монастыря, расположенного в пригороде Киева Феофания.

"Поздравляю всех с прекрасным праздником Покровом Пресвятой Богородицы", — подписала первый снимок ведущая.

На фото - Свято-Пантелеймоновский собор

Также Онуфрийчук сфотографировалась на фоне собора вместе со своей бабушкой. Телеведущая изображена в цветастом платке, сером пальто и белых сапогах с бантами. Звезда отмечает, что она очень любит это место.

Бабушка Онуфрийчук держит в руках красивый букет роз

Кроме этого, телеведущая поделилась кадром, сделанным внутри храма. "Бог все видит", — подписала фото девушка.

"Бог все видит", - пишет Иванна Онуфрийчук на снимке

Ранее девушка работала моделью, участвовала в различных шоу, а в 2018 году начала вести шоу "Без галстука". В феврале 2021 года телеведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахстанского бизнесмена по имени Алмаз.

После того, как Онуфрийчук начала вести пятый сезон проекта "Танцы со звездами", на девушку посыпались негативные отзывы от зрителей шоу.