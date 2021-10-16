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Морковный пирог со сгущенкой: рецепт вкуснейшего полезного десерта

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Морковный пирог готовится очень просто Новость обновлена 16 октября 2021, 12:38
Морковный пирог готовится очень просто

Эта осенняя выпечка получается невероятно сочной.

Осенью хочется почаще баловать себя вкусной и ароматной выпечкой. И если сезон ягод и летних фруктов уже завершился, то сезон таких полезных корнеплодов в самом разгаре. Именно поэтому самое время побаловать себя вкусным, ароматным и ярким морковным пирогом.

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сочного осеннего десерта. Особенным его вкус делает крем-сыр.

Как приготовить морковный пирог

Ингредиенты:

  • Сахар — 100 гр.
  • Сахар тростниковый — 100 гр.
  • Масло растительное — 150 гр.
  • Ванильный экстракт – 2 гр.
  • Яйцо — 5 шт.
  • Мука — 160 гр.
  • Разрыхлитель — 2 гр.
  • Корица — 2 гр.
  • Натертая морковь — 120 гр.
  • Крем-сыр — 450 гр.
  • Сгущенка — 100 гр.
  • Орех грецкий — 20 гр.

Способ приготовления:

  1. Смешивайте сахар, тростниковый сахар, растительное масло, ванильный экстракт и все яйца. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и корицей.
  2. Перемешайте до однородности и добавьте натертую морковь.
  3. Вылейте в форму на пергамент и запекайте 35-40 минут.
  4. Для крема смешайте крем-сыр со сгущёнкой и взбейте до однородности.
  5. Покойте сырной массой остывший морковный бисквит и оставьте в холодильнике на 1 час.
  6. Украсьте измельченными грецкими орехами.

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#Пирог #Морковный пирог
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