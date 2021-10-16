Морковный пирог со сгущенкой: рецепт вкуснейшего полезного десерта
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Эта осенняя выпечка получается невероятно сочной.
Осенью хочется почаще баловать себя вкусной и ароматной выпечкой. И если сезон ягод и летних фруктов уже завершился, то сезон таких полезных корнеплодов в самом разгаре. Именно поэтому самое время побаловать себя вкусным, ароматным и ярким морковным пирогом.
Известный кулинар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сочного осеннего десерта. Особенным его вкус делает крем-сыр.
Как приготовить морковный пирог
Ингредиенты:
- Сахар — 100 гр.
- Сахар тростниковый — 100 гр.
- Масло растительное — 150 гр.
- Ванильный экстракт – 2 гр.
- Яйцо — 5 шт.
- Мука — 160 гр.
- Разрыхлитель — 2 гр.
- Корица — 2 гр.
- Натертая морковь — 120 гр.
- Крем-сыр — 450 гр.
- Сгущенка — 100 гр.
- Орех грецкий — 20 гр.
Способ приготовления:
- Смешивайте сахар, тростниковый сахар, растительное масло, ванильный экстракт и все яйца. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и корицей.
- Перемешайте до однородности и добавьте натертую морковь.
- Вылейте в форму на пергамент и запекайте 35-40 минут.
- Для крема смешайте крем-сыр со сгущёнкой и взбейте до однородности.
- Покойте сырной массой остывший морковный бисквит и оставьте в холодильнике на 1 час.
- Украсьте измельченными грецкими орехами.
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