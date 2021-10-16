Морковный пирог со сгущенкой: рецепт вкуснейшего полезного десерта

Эта осенняя выпечка получается невероятно сочной.

Осенью хочется почаще баловать себя вкусной и ароматной выпечкой. И если сезон ягод и летних фруктов уже завершился, то сезон таких полезных корнеплодов в самом разгаре. Именно поэтому самое время побаловать себя вкусным, ароматным и ярким морковным пирогом.

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сочного осеннего десерта. Особенным его вкус делает крем-сыр.

Как приготовить морковный пирог

Ингредиенты:

Сахар — 100 гр.

Сахар тростниковый — 100 гр.

Масло растительное — 150 гр.

Ванильный экстракт – 2 гр.

Яйцо — 5 шт.

Мука — 160 гр.

Разрыхлитель — 2 гр.

Корица — 2 гр.

Натертая морковь — 120 гр.

Крем-сыр — 450 гр.

Сгущенка — 100 гр.

Орех грецкий — 20 гр.

Способ приготовления:

Смешивайте сахар, тростниковый сахар, растительное масло, ванильный экстракт и все яйца. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и корицей. Перемешайте до однородности и добавьте натертую морковь. Вылейте в форму на пергамент и запекайте 35-40 минут. Для крема смешайте крем-сыр со сгущёнкой и взбейте до однородности. Покойте сырной массой остывший морковный бисквит и оставьте в холодильнике на 1 час. Украсьте измельченными грецкими орехами.

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