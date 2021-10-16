В Киеве скончалась эпатажная 73-летняя модель Елена Волк

Накануне вечером Елена попала в больницу.

Ночью в субботу, 16 октября, в одной из киевских городских больниц ушла из жизни известная киевская модель — 73-летняя Елена Волк. Женщина стала известной благодаря своим эпатажным образам.

О смерти светской львицы стало известно из ее страницы в Инстаграм, где ее друзья опубликовали пост в последней фотографией Елены, которая была сделана за два дня до ее кончины.

Елена Волк скончалась в реанимации киевской больницы, куда попала накануне вечером в тяжелом состоянии: она была без сознания, с низким давлением, ни на что не реагировала и тяжело дышала. Женщине сразу сделали рентген, КТ головы и ряд других обследований, взяли анализ крови. Врачи не знали что с Еленой, ведь коронавирус и инсульт исключили после ряда тестов.

"Мы все запомним её, как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать." — написали друзья Волк у нее в Инстаграм.

Елена Волк не стеснялась своего возраста и вела активную светскую жизнь: посещала различные тусовки, вела аккаунт в ТикТоке, блог в Инстаграме, снималась в различной рекламе, в кино, а также участвовала в показах мод и ню-фотосессиях.

Ранее, "Телеграф" писал, что 14 октября в Москве скончалась известная оперная певица родом из Украины Бэла Руденко. Певице, которую называли "украинским соловьем" было 89 лет.