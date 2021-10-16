Участник "Танцев со звездами" Артур Логай травмировал ногу за сутки до эфира

У 28-летнего актера глубокое рассечение.

Популярный украинский актер и участник шоу "Танцы со звездами" Артур Логай травмировал ногу всего за сутки до нового эфира, который должен пройти уже в это воскресенье. Парню наложили несколько швов.

Об этом Логай сообщил в InstaStories.

"01:27. Я у мамы танцор. Чуть больше суток до эфира. Теперь вы знаете, где я был прошлой ночью", — написал актер.

Его партнерша по танцам Анна Карелина отметила, что у актера рассечение.

При этом в своих последующих "историях" в соцсети актер отметил, что выйдет на паркет в новом выпуске, темой которого станут "Украинские хиты".

28-летний Артур Логай — украинский актер и певец. Наиболее известен по сериалу "Моя улюблена Страшко". В 2021 году стал участником пятого сезона "Танцев со звездами". Приглашенная судья этого сезона Илона Гвоздева считает Артура Логая одним из главных претендентов на победу в шоу.