"Все это помогает": Даша Квиткова рассказала, как справлялась с принятием себя после рождения ребенка

Блогер отмечает, что принять себя после родов — это прям сверхзадача.

Герои 9 сезона популярного проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова впервые стали родителями 13 июля 2021 года — у пары родился сын, которого назвали Львом. Стоит отметить, что несмотря на большую любовь, которую пара показывает у себя на страницах в сети, Даша и Никита все же столкнулись с трудностями.

Однако паре удалось все преодолеть. Видимо их чувства и в реальности такие же, как и на их страницах в Инстаграм.

Даша Квиткова признается, что стала одной из тех новоиспеченных мамочек, которые переживают после родов депрессию: им не нравится то, что они видят в зеркале — фигуру, уставшее состояние, плаксивое настроение и т.д. Однако в таких ситуациях всегда важно найти поддержку.

Один из своих постов в Инстаграм Квиткова посвятила именно этой теме, рассказав, что ей очень помогает "прийти в себя" и полюбить себя заново поддержка мужа, который каждый ден говорит ей множество комплиментов. Также полезным будут рассказы родных и друзей об их опыте воспитания детей: эти разговоры помогут понять, что нет идеальных родителей, и не все можно всегда делать идеально.

"Можно закапываться в проблемы, но лучше попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки" — советует Даша Квиткова.

Ранее, "Телеграф" писал, что Министерство здравоохранения поделилось советами, которые помогут наладить психоэмоциональное состояние женщин после родов.