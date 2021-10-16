"Нужно видеть больше": участник "Холостячки 2" психолог Роман Свечкоренко рассказал, как не потерять близких и друзей

Психолог отмечает, что обесценив открытость со стороны другого человека раз, вернуться на исходную будет практически невозможно.

В самом разгаре второй сезон романтического реалити шоу "Холостячка", главной героиней в котором стала украинская певица Злата Огневич. За сердце артистки изначально пришло бороться 25 участников, из которых на проекте осталось всего 9.

Одним из фаворитов Огневич на шоу является психолог Роман Свечкоренко. Другие мужчины не раз отмечали, что именно Роману достаются первые розы на церемонии роз в конце каждого выпуска.

На своей странице в Инстаграм Свечкоренко ведет активный блог, в котором пишет о разных психологических проблемах, и как с ними справляться. А также отвечает своим подписчикам на интересующие их вопросы. Крайний выпуск реалити "Холостячка", который прошел 15 октября, натолкнул Романа на размышления об открытости. Мужчина долго думал и решил рассказать своим читателям, как не потерять близких и любящих их людей.

Роман считает, что каждого из нас окружают разные люди, каждый из которых имеет разное влияние на нашу жизнь. А чтобы различать кто есть кто, нужно видеть больше, чем человек хочет показать. И именно из того, как люди относятся к тебе, и нужно делать выводы, как ты хочешь относиться к этим людям. И очень важно, становиться открытым, что значит делать человека близким для себя. И тут нужно быть очень аккуратным, особенно в том случае, если открываются тебе.

"Поймите наконец, людей обижает не то, что их кто-то не понял, людей обижает, когда они открылись, близко подпустили, а это обесценили. Как будто сделали ненужным. Цените то что вам открывают, чем сокровенным делятся с вами, куда подпускают, и берегите тепло, которое вам дают и хотят дать" — пишет Свечкоренко.

Напомним, что Злата Огневич в пятом выпуске "Холостячки" подарила свой первый поцелуй на проекте.