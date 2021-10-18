Сложности останутся позади: астролог составила гороскоп на неделю 18-24 октября

Нас ждут перемены как в финансовой сфере, так и в личных и деловых отношениях

В течение недели происходит много важных событий – первое — 18 октября Меркурий останавливается и с 19 октября – переходит в директное движение. Станет намного легче — большинство сложностей останутся позади, многие вопросы благополучно решатся, особенно после 21 октября, когда Юпитер выйдет из стационарной фазы и начнет прямое движение. В течение недели произойдет прорыв во многих делах, расширение и выход на новый уровень. Хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций.

20 октября Полнолуние в Овне в 17:57 по киевскому времени, принесет с собой энергии оптимизма, радости, бодрости, детской непосредственности. А это поможет легче адаптироваться к напряженным ситуациям, обусловленным напряженным аспектом Марс – Плутон (точный аспект 22 октября). Планетарные энергии потребуют компромисса, объективного анализа ситуации, глубоких и конструктивных преобразований. Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

Третья декада октября пройдёт под знаком перемен в финансовой сфере, в личных и деловых отношениях, в партнёрстве и сотрудничестве. После Полнолуния люди станут более импульсивными и воинственными, появится стремление к борьбе за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах.

23 октября в 07:51 по киевскому времени Солнце входит в знак Скорпиона до 22 ноября — это трансформационный, глубокий период, очень важный для каждого. Скорпион — энергетически сильный знак, но при этом чувствительный и скрытый. Новые обстоятельства заставят многих людей изменить образ мышления или действий. Лучшее время для осознания своей миссии и определения целей.

18 октября, понедельник, растущая Луна в Овне с 13:03, до этого период Луны без курса в Рыбах – с 02:21 до 13:03, что акцентирует фиксацию на сфере не проявленного – на чувствах, ощущениях, образах и впечатлениях. Гармоничный аспект с Сатурном после перехода в знак Овна, способствует подведению итогов пройденного пути. Помогает переосмыслить, проверить, углубиться в поиски причин и следствий в самые потаенные уголки системы, понять, что стоит за тем или иным процессом. Усиливается потребность в своеобразном покое, приходит осознание и принятие того, что мечты и реальность – это разные понятия. В этот день происходит жесткий отбор для дальнейшей реализации самых искренних стремлений. Только те процессы, которые взаимосвязаны, последовательны со всеми предыдущими стадиями – проявятся и осуществятся.

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19 октября, вторник, растущая Луна в Овне в гармоничном аспекте с Венерой, Меркурий с этого дня в директном движении, что положительно отразится на всех делах. День перед Полнолунием – сегодня проявляется, представляется всеобщему обозрению все то, к чему шла работа, система. Теперь в полноценном виде раскрывается на самом высоком уровне развития любой процесс. Если вначале были противоречия с другими людьми, то сейчас все готовы к объединению и получению результата. Многие достигают успеха, проявляют таланты и способности, получают признание и вознаграждение. В целом, день благоприятный, если стремится к компромиссу, сотрудничеству, взаимной пользе. Застоявшиеся дела и проекты получают темп.

20 октября, среда, Полнолуние в Овне в 17:57 по киевскому времени, период Луны без курса с 17:56 до 22:59, после чего Луна переходит в знак Тельца. Оппозиция с Марсом, гармоничный аспект с Юпитером и напряжение с Плутоном, создает мощные потоки энергии, символизирует движение, день имеет свою особую окраску, свой ритм. День серьезных провокаций, доходящих до преступлений. Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Правильно используя потенциал Полнолуния, можно сделать большой прорыв в делах, вплотную приблизиться к целям. Это день перемен – многие процессы завершаются, гармония достигается через обновление. Своеобразный переход через границу, день испытаний, требуется высокая организованность и готовность отстаивать свои интересы, при этом сохраняя баланс в системе, структуре, в которой вы находитесь. Человек зрелый, как на внешнем, так и на внутреннем уровне, получает определенный бонус от Вселенной, допуск к предстоящему завершению, после чего можно будет насладиться результатами труда. Причем, возраст не имеет значения, здесь другое – ответственность за себя и окружающих. Пассивные, ленивые люди могут почувствовать себя очень плохо, потерять связь с реальностью и упустить благоприятные возможности.

21 октября, четверг, убывающая Луна в Тельце в напряженном аспекте с Сатурном, поздно вечером соединяется с Ураном. В течение дня возникает много неотложных дел, при этом появляются препятствия и противоречия. Требуется самообладание, терпение, выносливость и готовность принимать новые правила, в связи с пандемией. При всех неприятных моментах, день все же может оказаться очень продуктивным. Напряженный внешний фон конечно портит настроение, но не стоит поддаваться панике — занимайтесь насущными делами, используйте каждую минуту с пользой. Подходящее время для решения финансовых вопросов, создания фундамента, ведь залог успеха в любом деле — надежная база. Телец – земной знак, приверженец стабильности и комфорта. При соблюдении всех норм, законов, правил, вполне возможна реализация желаемого. Луна в Тельце немного затормаживает наши реакции, а поскольку в этот день напряжение с Сатурном, то многим захочется компенсации, например, съесть что-то сладенькое, вкусное и вредное. Если ест возможность, лучше остаться дома и заняться обустройством жилища, заготовками на зиму, планирование затрат на ближайшее время.

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22 октября, пятница, убывающая Луна в Тельце в гармонии с ретро Нептуном, напряжении с Юпитером, а к вечеру формируется гармоничный аспект с Плутоном. Луна в Тельце в статусе экзальтации, способствует улучшению материального положения, повышению благосостояния, поиску ресурсов, формированию капитала. Хороший день для покупки недвижимости, автомобиля, решения семейных вопросов, серьезных разговоров с родственниками. Люди стремятся к покою, чувственным наслаждениям, материальной выгоде, эстетическому удовольствию. К вечеру усилия многих людей будут вознаграждены, удастся достичь удовлетворения, оказаться в комфортной, уютной обстановке – ведь дни после Полнолуния всегда очень интенсивные, времени на отдых не хватает. Но вечер пятницы для многих окажется счастливым и результативным.

23 октября, суббота, убывающая Луна в Близнецах с 10:57, до этого всю ночь период Луны без курса в знаке Тельца. Солнце вошло в знак Скорпиона. Солнце — это Дух, цели, миссия человека. Скорпион — очень сильный знак, но при этом чувствительный и скрытый. В ближайший месяц стоит уделить внимание работе с подсознанием, стремиться к большей осознанности и духовному росту — в период активных энергий Скорпиона стоять на месте не получится – человек либо развивается, либо деградирует. Сегодня подходящий день для того, чтобы подготовить себя к новому трансформационному периоду – уже через неделю времени на раздумья не будет – ведь следующее Новолуние 2 ноября произойдет в Скорпионе, также с 30 октября Марс войдет в эток знак, а с 6 ноября – Меркурий. Постарайтесь мощную энергию направить на создание - если вы давно хотели кардинальных перемен в жизни — то в ближайшее время будет возможность их реализовать.

24 октября, воскресенье, убывающая Луна в Близнецах, в гармоничном аспекте с управителем этого знака – с Меркурием. День благоприятен для различных контактов, для заключения договоров, подписания важных документов, сделок купли-продажи, внесения задатка, для торговых дел, особенно касающихся недвижимости. Много телефонных разговоров, максимум общения, но вся эта суета способствует нервозности. Хороший день для получения нужных знаний, сведений, завязывания полезных контактов. Возможно получение долгожданного известия, ценной почты. Удачно складываются отношения с публикой, рекламная деятельность и деловые поездки. Уделите внимание своим родным и близким, повседневным домашним заботам. Даже если отношения достаточно напряженные с родственниками, сегодня можно улучшить отношения. Пообщайтесь с детьми – ваш опыт поможет им в их интеллектуальном развитии, приобретении практических навыков, обучении правилам гигиены и питания. На семейных и любовных отношениях благотворно скажутся совместные интеллектуальные занятия, игры, а также прогулки и оздоровительные мероприятия. Закупайте продукты, заготавливайте впрок – зима близко.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, с которыми можно построить отношения на всю жизнь.