Укр

Больной раком отец Юлии Началовой попал в больницу в среднетяжелом состоянии

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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В семье Началовых новая беда Новость обновлена 21 октября 2021, 18:02
В семье Началовых новая беда

Отец покойной певицы госпитализирован с коронавирусом.

Отец певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году после борьбы с рядом тяжелых заболеваний, композитор и продюсер Виктор Началов был госпитализирован в одну из московских больниц с COVID-19. 

За пару дней до этого мужчина почувствовал недомогание, у него поднялась температура и он начал кашлять. Так как симптоматика была похожа на коронавирус, да и чтобы отмести этот вариант, он сделал ПЦР-тест, однако тот оказался положительным, поэтому врачи и приняли решение положить Виктора Васильевича в больницу. 

На данный момент его состояние оценивают как среднетяжелое. У композитора низкая сатурация — 94%.

Заболели ли жена Виктора Васильевича – Таисия Началова и его внучка, дочь покойной Юлии Началовой, — Вера, неизвестно.

Отметим, что в 2019 году Виктор Васильевич поборол рак кишечника. Болезнь была обнаружена на ранней стадии во время обследования Израиле, и там же сразу образовавшуюся опухоль и вырезали. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в 83-м возрасте от осложнений коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта.

Теги:
#Госпитализация #Коронавирус #Юлия Началова
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