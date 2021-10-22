Бывала в Киеве и цитировала русских классиков: как вела соцсети погибшая на съемках с Болдуином украинка
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Погибшая на съемках фильма Ржавчина" в США с голливудским актером Алеком Болдуином, оказалась украинкой
В пятницу, 22 октября, стало известно, что американский кинооператор Галина Хатчинс была застрелена 63-летним голливудским актером Алеком Болдуином. Трагедия произошла во время съемок фильма "Ржавчина", которые происходили возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Инцидент называют "несчастным случаем".
Галина Хатчинс — кинематографист из Лос-Анджелеса, окончившая частную некоммерческую киношколу AFI Conservatory в 2015 году и с тех пор зарекомендовала себя как успешный кинооператор. Галина была названа одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году. Об этом говорится на официальном сайте Хатчинс.
Уроженка Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении "северных оленей и атомных подводных лодок". Она получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете и ранее работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.
У себя на странице в Инстаграме Галина публиковала фото и видео со съемок фильмов.
Судя по ее Инстаграм, в последний раз она была в Киеве в 2018 году.
"Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?", — Сергей Есенин.
А последнее фото и видео было опубликовано со съемок всего за два дня до трагедии.
"Одно из преимуществ съемок вестерна — в выходной день можно покататься на лошадях", — в последний раз отписала Галина.
Одна из последних работ Хатчинс — экшн 2020 года про павшего супергероя "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в главной роли.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 октября умер российский актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в "Шерлоке Холмсе".
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