"Пой в пустой зал": Оля Полякова разозлила противников вакцинации ограничениями на своем концерте

Новые условия доступа фанатов к концерту артистки разозлили антивакцинаторов

Ситуация в Украине с коронавирусом ухудшается с каждым днем. По прогнозам врачей, показатели с заболеваемости могут вырасти еще больше, а вот спадать начнут только в ноябре. А пока власти готовятся к худшему сценарию, мэр Киева Виталий Кличко уже подготовил ограничения для массовых мероприятий в случае "красной зоны" карантина в столице.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские артисты один за другим начали отменять свои концерты в крупных городах Украины, а некоторые предъявляют новые условия доступа поклонников к концерту. Например, так в сентябре сделал фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а теперь и Оля Полякова, новый концерт которой запланирован на 26 октября в "Дворце спорта" в Киеве. Сразу отметим, что в обоих случаях новые правила приводят в бешенство украинских антивакцинаторов.

На странице Поляковой в Инстаграме указано, что ее концерт состоится по действующим нормам "оранжевого" уровня эпидемических ограничений. Так, обязательным условием доступа зрителей на концерт является наличие таких документов, как отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий наличие хоть одной дозы вакцины.

Естественно, в комментариях подписчики разделились на два лагеря: тех, кто понимает важность подобных мер, и тех, кто до сих пор не считает обязательным вакцинирование от коронавируса.

Напомним, что по состоянию на утро 23 октября в Украине было зафиксирован свыше 23 тысяч случаев заражения COVID-19. Как ранее писал "Телеграф", лидером по смертности среди регионов является Донецкая область, а за ней еще и Днепропетровская, Херсонская, Одесская.