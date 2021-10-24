В сети слили интимные видео блогерши Lola Bunny, которая разделась в центре Москвы (18+)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 54
В Telegram есть множество каналов, где выложены откровенные фото и видео с девушкой
Инстаграм-модель Лола Банни (Lola Bunny), которая оголила грудь на Красной площади в Москве, зарабатывает тем, что выкладывает эротические кадры на OnlyFans — сервис, где с любым контентом можно ознакомиться за платную подписку на автора.
После того, как в сеть слили видео, на котором светловолосая модель у храма в Москве приподнимает топ и обнажает грудь, Лолита Богданова (наст. имя Lola Bunny) начала получать сообщения ненависти и угрозы смертью. Сама модель заявляет, что видео снято 2 или 3 года назад, и извинилась, что оскорбила чувства верующих. По словам Богдановой, ролик в сеть был выложен не ею и она очень сожалеет о его публикации.
Тем временем интерес к Лоле Банни растет с каждым днем. Свою личную страницу в Инстаграме девушка закрыла, но в соцсети также есть страницы с фото Лолиты.
Сразу появилось много сомнительных каналов в Telegram, в которых за деньги якобы продают ее голые фото и интимные видео. Также в сети можно в открытом доступе найти порно-контент с участием Лолы Банни.
То, что на видео действительно Лола Банни, говорит ее татуировка, размещенная на правой части тела на ребре.
Напомним, что теперь Лолите Богдановой грозит год лишения свободы. В России на вебкам-модель завели уголовное дело.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-