В сети слили интимные видео блогерши Lola Bunny, которая разделась в центре Москвы (18+)

В Telegram есть множество каналов, где выложены откровенные фото и видео с девушкой

Инстаграм-модель Лола Банни (Lola Bunny), которая оголила грудь на Красной площади в Москве, зарабатывает тем, что выкладывает эротические кадры на OnlyFans — сервис, где с любым контентом можно ознакомиться за платную подписку на автора.

После того, как в сеть слили видео, на котором светловолосая модель у храма в Москве приподнимает топ и обнажает грудь, Лолита Богданова (наст. имя Lola Bunny) начала получать сообщения ненависти и угрозы смертью. Сама модель заявляет, что видео снято 2 или 3 года назад, и извинилась, что оскорбила чувства верующих. По словам Богдановой, ролик в сеть был выложен не ею и она очень сожалеет о его публикации.

Тем временем интерес к Лоле Банни растет с каждым днем. Свою личную страницу в Инстаграме девушка закрыла, но в соцсети также есть страницы с фото Лолиты.

Сразу появилось много сомнительных каналов в Telegram, в которых за деньги якобы продают ее голые фото и интимные видео. Также в сети можно в открытом доступе найти порно-контент с участием Лолы Банни.

Скриншот порно-видео с Лолой Банни

То, что на видео действительно Лола Банни, говорит ее татуировка, размещенная на правой части тела на ребре.

Напомним, что теперь Лолите Богдановой грозит год лишения свободы. В России на вебкам-модель завели уголовное дело.