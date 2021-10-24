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Крестный сын принцессы Дианы женился в третий раз на одной и той же женщине

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор Новость обновлена 24 октября 2021, 18:23
Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор

35-летний Филиппос и 34-летняя Нина Флор сыграли уже третью свадьбу.

В субботу, 23 октября, 35-летний принц Греции Филиппос связал себя узами брака с дочерью швейцарского миллиардера Томаса Флора — Ниной Флор. Церемония бракосочетания прошла в главном Кафедральном соборе в Афинах. 

В сети уже можно увидеть множество снимков с королевской свадьбы. 

Нина Флор для пышной церемонии выбрала пышное, белое дизайнерское платье от Виржини Виар с дллинным шлейфом и элегантным декольте. На голове у невесты красовалась длинная фата и тиара с бриллиантами.

Отметим, что на свадьбе присутствовало большое количество представителей монарших семей: король Константин II, который является крестным отцом принца Уильяма, со своей женой Анной-Марией, принцесса Евгения, принцесса Беатрис и принц Кристиан Ганноверский, и другие члены королевской семьи.

Добавим, что это уже третья свадьба Филиппоса и Нины. Впервые молодожены поженились на очень интимной церемонии на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц в декабре 2020 года. 

"Только что поженились", — написала в то время Нина у себя на странице в Instagram. 

Позже они снова отпраздновали свою свадьбу скромным мероприятием в британском графстве Кембриджшир.

Ранее, "Телеграф" писал, что королева Великобритании была госпитализирована. Елизавета II провела ночь в больнице, ведь монарх чувствует себя "измотанной" после напряженного графика.

Теги:
#Принцесса Диана #Свадьба #Королевская семья
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