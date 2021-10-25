Прилив энергии и трудности в отношениях: астролог составила гороскоп на неделю 25-31 октября

На этой неделе возникает сильная потребность в душевном общении, откровенных беседах.

Главное астрологическое событие недели — 30 октября в 17:21 Марс входит в знак Скорпиона, где имеет статус второго управителя. На первый план выходят самые сильные эмоциональные желания, которые будем стараться реализовать. В основе действий — увлеченность, страсть, а также стремление к скрытому влиянию.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

В понедельник, 25 октября – убывающая Луна в Близнецах в напряжении с ретро Нептуном и гармоничном аспекте с Юпитером, период Луны без курса – с 17:12 до конца суток. В первой половине дня люди склонны витать в облаках, увеличивается количество потерь и краж. Осторожно с пришедшими идеями, т.к. они по большей части окажутся непрактичными. Активизация подсознательных процессов мешает заниматься деловой сферой. При необходимости контакта с химическими веществами, или если принимаете лекарства, следует соблюдать осторожность. Возможны трудности в семейных отношениях, трудно понять их причину. Во второй половине дня ситуация значительно улучшается, многие настроены на сотрудничество и понимание интересов партнеров. Хорошее время для переговоров со спонсорами и влиятельными людьми. Могут открыться благоприятные перспективы, однако, учитывайте, что в период Луны без курса – вечером, информация и впечатления искажаются. Поэтому до пяти часов вечера постарайтесь решить все вопросы или хотя бы начать этим заниматься.

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Вторник, 26 октября, убывающая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Солнцем, чувства обостряются и приобретают глубину. У многих людей, особенно женщин и детей, а также домашних животных, неустойчивое настроение, капризы, возникающие на ровном месте. Возникает сильная потребность в душевном общении, откровенных беседах, воспоминаниях о детстве, счастливых семейных событиях, поэтому если одарить человека теплом, заботой и вниманием, в ответ можно получить доброе отношение, сблизиться с партнером. В этот период хорошо заниматься самоанализом, прояснять запутанные ситуации, имеющие корни в прошлом и не дающие покоя. Также, подходящее время для того, чтобы направить свою энергию на решение своих бытовых проблем, решения семейных вопросов. Возрастает эмоциональный интерес к противоположному полу.

Среда, 27 октября, убывающая Луна в Раке в напряжении с Меркурием, что дает эмоциональную неустойчивость, зацикленность на какой-нибудь мелочи. Пустые разговоры мешают сосредоточиться и работать продуктивно. На работе чаще возникают конфликты и рассогласованность в действиях. Возможна потеря документов или мелкой, но нужной вещи. Люди склонны принимать решения, которые окажутся впоследствии неправильными. Лучше отказаться от составления и подписания договоров и контрактов, от деловых поездок, т.к. в результате можно получить излишние финансовые затраты или упустить важные детали. Может возникнуть неожиданная необходимость разговоров с детьми, родителями, близкими родственниками. Венера в напряжении с ретро Нептуном – желаемое не соответствует действительному. Однако, для творческих людей день может оказаться продуктивным — в состоянии напряжения, ни пике эмоций могут создать впечатляющие произведения. Вечером постарайтесь отдохнуть, развеяться, совершить прогулку на свежем воздухе – это поможет переключиться от незавершенных дел к более приятным темам.

Четверг, 28 октября, убывающая Луна в Раке до 12:07. Транзит завершается оппозицией с Плутоном — точный аспект ночью, после чего Луна без курса, а с 12:07 — в знаке Льва. В первой половине дня люди склонны игнорировать эмоции и настроения друг друга, в связи с чем, возможны конфликты в коллективе и с деловыми партнерами, особенно с женщинами. Происходящие в этот день перемены могут вызывать страх. Обстоятельства складываются так, что необходимо отказываться от устаревших, бесперспективных отношений и тенденций. Финансовые трудности коснутся совместных ресурсов, налогов, алиментов или наследства, долговых обязательств. Вторая половина дня благоприятна – Луна во Льве, Венера в гармоничном аспекте с Юпитером – достигается баланс в отношениях, устанавливается гармония между личным и социальным. Появляются новые полезные связи, любовные желания находят свое воплощение, в лучшую сторону происходят изменения в семейных отношениях.

Пятница, 29 октября, убывающая Луна во Льве в оппозиции с Сатурном, дает состояние беспокойства и тревоги по поводу существующего положения вещей, финансовых дел. Напоминают о себе старые проблемы, обязательства, данные когда-то обещания. Важно понять, что прошлый негативный опыт стоит оставить в позади, чтобы с оптимизмом продолжать свою деятельность. Если этого не происходит и вы фиксируетесь на мрачных мыслях, то могут осложниться отношения с любимым человеком, партнерами и сотрудниками. В некоторой степени из-за непонимания их интересов, может произойти отчуждение, охлаждение чувств друг к другу. Лучше отложить разговоры с начальством, представителями власти, влиятельными людьми. Люди осознанные, волевые, смогут преодолеть негативные психологические посылы и избежать неприятностей. К вечеру планетарные энергии более мягкие, в целом – позитивные, поэтому можно приступить к развитию отношений как личного, так и делового плана.

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Суббота, 30 октября, убывающая Луна во Льве до 21:08, в оппозиции с Юпитером и гармоничном аспекте с Венерой – аспекты способствуют излишнему оптимизму, финансовой расточительности. Некоторые предубеждения и предрассудки, идеологическое несогласие и опрометчивые обещания, могут в будущем отразиться на личных и деловых отношениях. Пренебрежение своими обязанностями, злоупотребление едой, сладостям, спиртными напитками, может доставить дополнительные проблемы. Период Луны без курса - практически весь день – с 10:05 до 21:08. В это время многие люди лишены правильного видения перспектив, можно предпринять неправильные шаги, потерпеть убытки в дальнейшем. Лучше ограничить деловую активность и сосредоточиться на укреплении достигнутого результата. Или сосредоточиться на отдыхе – суббота, выходной день. В 17:21 по киевскому времени, Марс заканчивает транзит по Весам и входит в знак Скорпиона. Солнце в напряжении с Сатурном, следствием этого будут вялость и недостаточная решимость, что может отодвинуть на несколько дней принятие важных решений. События могут развиваться совсем не так, как планировалось. В 21:08 Луна входит в знак Девы.

Воскресенье, 31 октября, убывающая Луна в Деве, в гармоничном аспекте с ретро Ураном и Солнцем, Марс в Скорпионе. Благоприятный день, особенно для семейных дел, налаживания отношений с детьми. Ощущается прилив сил и энергии, чувствуется, что в ближайшие дни произойдет что-то важное и фундаментальное. Мужчины особенно активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с женщинами. При этом, многие склонны к импульсивным действиям. Лучше эту энергию направить на гармонизацию личных взаимоотношений, преобразовать их. Начинается очень активный период – ведь Марс почти на два месяца в комфортном знаке – в Скорпионе, усиливает хватку, конкурентоспособность, помогает нам быстрее реагировать на ситуации, легче расставаться с тем, что больше не может развиваться – это может быть работа или взаимоотношения.

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