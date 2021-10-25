"Мы будем очень скучать": Дженнифер Энистон и Кортни Кокс отреагировали на смерть Гантера из "Друзей"

Джеймс Майкл Тайлер скончался от рака простаты в 59 лет.

Как бы не было печально, но звездный состав популярного ситкома "Друзья" уменьшается — 24 октября ушел из жизни актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший официанта и менеджера в кофейне Central Perk.

Артист долгое время боролся с онкологией — раком простаты, но болезнь оказалась сильнее.

На своих страницах в соцсетях на смерть своего коллеги отреагировали и другие актеры из сериала "Друзья".

Исполнительница роли Рэйчел, которую очень любил Гантер, Дженнифер Энистон поблагодарила Тайлера за тот смех что он принес в шоу и в жизни всей съемочной группы, отметив, что без него "Друзья" были бы не такими.

"Мы будем скучать" — написала Энистон, прикрепив к посту фрагмент из сериала, где Гантер признается в своей привязанности к Рэйчел.

Также, почтила память Тайлера и Моника — Кортни Кокс.

"Размер благодарности, которую вы приносили в комнату и проявляли каждый день на съемочной площадке, — это размер благодарности, которую я испытываю за то, что я знала вас" — написала актриса.

Актриса Мэгги Уилер, известная как подружка Чендлера Дженис, тоже отреагировала на уход Джеймса. Она выразила свою благодарность за возможность познакомиться с Тайлером.

"Я очень благодарна за время, которое мы провели вместе" — добавила Мэгги.

Исполнительница роли Фиби Буфе, Лиза Кудроу отметила, что будет скучать по Гантеру и поблагодарила его за то, что он был с ними.

"Мы много смеялись, приятель. По тебе будут скучать. Покойся с миром, мой друг" — написал Мэтт Леблан у себя в Инстаграм.

Ранее, "Телеграф" писал, что 21 октября голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.