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"Мы будем очень скучать": Дженнифер Энистон и Кортни Кокс отреагировали на смерть Гантера из "Друзей"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Официант Гантер был неотъемлемой частью звездного каста "Друзей" Новость обновлена 25 октября 2021, 10:41
Официант Гантер был неотъемлемой частью звездного каста "Друзей"

Джеймс Майкл Тайлер скончался от рака простаты в 59 лет.

Как бы не было печально, но звездный состав популярного ситкома "Друзья" уменьшается — 24 октября ушел из жизни актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший официанта и менеджера в кофейне Central Perk. 

Артист долгое время боролся с онкологией — раком простаты, но болезнь оказалась сильнее. 

На своих страницах в соцсетях на смерть своего коллеги отреагировали и другие актеры из сериала "Друзья". 

Исполнительница роли Рэйчел, которую очень любил Гантер, Дженнифер Энистон поблагодарила Тайлера за тот смех что он принес в шоу и в жизни всей съемочной группы, отметив, что без него "Друзья" были бы не такими. 

"Мы будем скучать" — написала Энистон, прикрепив к посту фрагмент из сериала, где Гантер признается в своей привязанности к Рэйчел.

Также, почтила память Тайлера и Моника — Кортни Кокс.

"Размер благодарности, которую вы приносили в комнату и проявляли каждый день на съемочной площадке, — это размер благодарности, которую я испытываю за то, что я знала вас" — написала актриса.

Актриса Мэгги Уилер, известная как подружка Чендлера Дженис, тоже отреагировала на уход Джеймса. Она выразила свою благодарность за возможность познакомиться с Тайлером. 

"Я очень благодарна за время, которое мы провели вместе" — добавила Мэгги.

Исполнительница роли Фиби Буфе, Лиза Кудроу отметила, что будет скучать по Гантеру и поблагодарила его за то, что он был с ними. 

"Мы много смеялись, приятель. По тебе будут скучать. Покойся с миром, мой друг" — написал Мэтт Леблан у себя в Инстаграм.

Ранее, "Телеграф" писал, что 21 октября голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

Теги:
#Дженнифер Энистон #Друзья #Кортни Кокс #Джеймс Майкл Тайлер
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