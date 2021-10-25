Тыквы-гиганты: фермеру удалось вырастить овощ весом более 900 кг (фото)
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В Калифорнии вырастили тыкву весом более 900 килограммов, однако для него это не рекорд.
В Калифорнии (США) незадолго до Хэллоуина прошел ежегодный конкурс на самую большую тыкву штата. В этом году победителем оказался владелец ранчо из округа Напа Леонардо Урена, он смог вырастить гиганта весом более 900 килограммов (2000 фунтов).
Об этом сообщил The Guardian.
Мужчина рассказал, что хоть и гордится своей тыквой, которую ласково назвал Черепахой из-за зеленого окраса сверху, но она не является рекордной для его фермы. Так в 2019 году он побил национальный рекорд с тыквой весом в 986 кг.
Урена входит в небольшую группу производителей элитных тыкв, большинство из них весят сотни килограммов, а их семена высоко ценятся среди других фермеров. Впрочем, мужчина свои семена не продает, а отдает их бесплатно в хорошие руки.
Фермер надеется, что из семян "Черепахи" в будущем вырастут еще большие тыквы. Впрочем, он подчеркивает, что одних семян недостаточно. Многое зависит от заботы, которую вкладывают производители в своих "питомцев".
Урена говорит, что заботится не только о том, чтобы тыквы не перемерзали и ничто не повреждало их кожицу, но и о благополучии полезных садовых насекомых вроде пчел и божьих коровок.
Что касается соревнований, то он говорит, что ни разу не расстроен тем, что Черепаха не победила в общенациональном зачете.
"Это хороший вид спорта, потому что здесь нет зависти или соперничества", — сказал фермер.
Как известно, тыква является одним из главных символов Хэллоуина и ранее "Телеграф" писал, как правильно вырезать из нее праздничный фонарь.
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