"Для пердачков жён и мам": Саша Бо вызвала неоднозначную реакцию голым фото в сети

Александра Пустовит подала одну идею для образа к Хэллоуину

Известный украинский блогер Саша Бо, которая ранее рассказала о своей болезни — булимии, подзадорила некоторых своих подписчиц пикантным фото у себя на официальной странице в Инстаграме.

Девушка опубликовала в социальной сети кадр, на котором она позирует полностью обнаженной.

"Когда лень было делать halloween make up и искать костюм", — подписала фото 26-летняя Александра и мама двух сыновей.

На снимке блогер зарисовала один из своих сосков, а лицо прикрыла вырезанной тыквой к скорому празднику Хэллоуину.

Саша Бо оголилась у себя в Инстаграме

У себя в сториз Саша Бо написала, что выложила данное фото для "подрыва пердачков некоторых счастливых жен и мам". Также девушка "кайфует от комментариев".

"Это креативно, но мне кажется что перебор, или мне только кажется?", "Когда нечего показывать — показывай сиськи", "Я в шоке. зачем голой показывать себя?", — пишут в тех самых комментариях под фото.

В тоже время другие подписчики посчитали новое фото Саши Бо шикарным.

Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с блогером Игорем Пустовитом.

Во время интервью с телеведущей Машей Ефросининой Саша призналась, что муж унижал ее. Позже Игорь Пустовит дал интервью ведущему Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, проблемах в постели, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.