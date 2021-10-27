"Для пердачков жён и мам": Саша Бо вызвала неоднозначную реакцию голым фото в сети
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Александра Пустовит подала одну идею для образа к Хэллоуину
Известный украинский блогер Саша Бо, которая ранее рассказала о своей болезни — булимии, подзадорила некоторых своих подписчиц пикантным фото у себя на официальной странице в Инстаграме.
Девушка опубликовала в социальной сети кадр, на котором она позирует полностью обнаженной.
"Когда лень было делать halloween make up и искать костюм", — подписала фото 26-летняя Александра и мама двух сыновей.
На снимке блогер зарисовала один из своих сосков, а лицо прикрыла вырезанной тыквой к скорому празднику Хэллоуину.
У себя в сториз Саша Бо написала, что выложила данное фото для "подрыва пердачков некоторых счастливых жен и мам". Также девушка "кайфует от комментариев".
"Это креативно, но мне кажется что перебор, или мне только кажется?", "Когда нечего показывать — показывай сиськи", "Я в шоке. зачем голой показывать себя?", — пишут в тех самых комментариях под фото.
В тоже время другие подписчики посчитали новое фото Саши Бо шикарным.
Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с блогером Игорем Пустовитом.
Во время интервью с телеведущей Машей Ефросининой Саша призналась, что муж унижал ее. Позже Игорь Пустовит дал интервью ведущему Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, проблемах в постели, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.
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