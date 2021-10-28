Укр

На фоне мертвого отца: фитнес-модель вызвала шквал критики за фото с гробом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Девушка по имени Джейн Ривера оскандалилась за фото на фоне гроба Новость обновлена 28 октября 2021, 11:01
Девушка по имени Джейн Ривера оскандалилась за фото на фоне гроба

Чего только не сделают ради популярности в сети

Ради хайпа, видно, некоторые готовы на все. Даже на фото с собственным мертвым родственником, лежащим в гробу. Пользовательница Инстаграма Джейн Ривера (Jayne Rivera) запечатлелась рядом с открытым гробом, в котором лежал мертвый мужчина. Причем девушка одним фото не ограничилась — на снимках Ривера изображена в разных позах и с откровенным декольте.

Фото на днях были опубликованы Reddit. Там же и прописано, что девушка фотографировалась на фоне мертвого отца. Позже скандальные кадры появились на предполагаемой странице Джейн Риверы в Инстаграме. Интересно, что количество подписчиков у фитнес-модели, как описывает себя пользовательница, только увеличивается.

Девушка была отругана в сети за неподобающие фото
Девушка была отругана в сети за неподобающие фото

Пользователи сети раскритиковали поведение девушки в комментариях под постом: "Блин, этот пост взорвался. Об этом пишут в новостях в Великобритании. Я надеюсь, что она понимает, что то, что она сделала, было невероятно неуважительным", "Вероятно, она стремилась к этому, чтобы получить клики", "Честно говоря, мне ее немного жаль. Просто посмотрите на ее лицо. Она больше не человек. Я виню в этом негативную сторону социальных сетей. Конечно, я тоже виню ее, она тупая. Но она не первая и не последняя, ​​кто попался в ловушку социальных сетей".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне этого года в Киеве состоялась выставка современной похоронной культуры с живыми моделями в виде покойниц.

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#Модели #Гробы
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