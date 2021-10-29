Для антиваксов-натуралов: сын Радуцкого с помощью "горячих" медсестер призвал украинцев вакцинироваться

Модели были одеты в медицинские накидки и купальники

Известный киевский ресторатор Максим Радуцкий оригинальным способом "потроллил" украинцев, отказывающихся от вакцинации против коронавируса. Для этого он использовал фотосессию с моделями, которые позируют со шприцами в купальниках.

Снимками Радуцкий поделился на своей страничке в соцсети Instagram.

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"Примерно за полгода до появления первой вакцины, нами была придумана спасительная стратегия. О волшебном уколе в попу, который всех спасёт. Единственное в чем промахнулись, так это то, что укол в попу", — пошутил ресторатор в подписи к публикации.

Судя по всему, Максим Радуцкий имеет весьма черное чувство юмора, а еще — не разделяет концепции антивакцинаторов. Об этом свидетельствуют его рекомендация представителям этой категории населения.

"Те, кто ностальгирует по холерным бунтам, мой совет — не вакцинируйтесь и держитесь вместе", — подчеркнул мужчина.

Девушки вовсю позировали со шприцом

Интересно, что, по мнению ресторатора, среди антивакциниторов практически нет гетеросексуалов. Впрочем, организованный фотосет направлен якобы именно на тех, кто считает себя натуралом, но все еще не сделал прививки.

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Добавим, что в локации инста-публикации отмечен столичный City Beach Club, владельцем которого и является Максим Радуцкий. Ресторатор отметил, что все участники фотосессии получили свою дозу вакцины (а некоторые даже обе). Фотографом выступила Елена Попова.

Следует отметить, что Максим Радуцкий не только известный столичный бизнесмен, но и сын руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Последнего, к слову, "Телеграф" лишь недавно цитировал, рассказывая о том, кому вакцинироваться запрещено по состоянию здоровья (и какие эти самые противопоказания существуют).