Власти США называют Facebook "раком демократии" - поможет ли корпорации смена названия?

Смена названия соцсети без внутренних преобразований не приведет к успеху, уверены американские конгрессмены

Совсем недавно мир всколыхнул скандал, связанный с утечкой конфиденциальной информации из корпорации Facebook и обвинениями в сотрудничестве с авторитарными режимами.

Новая статья на сайте Business Insider рассказывает о том, как пользователи сети и представители власти в США отреагировали на заявление о переименовании Facebook. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил в четверг, 28 октября о том, что его компания, которая включает в себя фирменную социальную сеть, а также Instagram и WhatsApp, будет переименована в Meta.

Как новость о переименовании восприняли пользователи

Многие пользователи поддержали этот шаг. С другой стороны, после скандала затронувшего компанию, критики не восприняли эту идею с восторгом.

Конгрессмен Александрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка резко высказалась в адрес Facebook.

"Мета – это как раковая опухоль для демократии, переростающая в глобальную машину слежки и пропаганды для усиления авторитарных режимов и разрушения гражданского общества… ради прибыли", — написала она в Твиттере.

Facebook считает, что его переименование в Meta подчеркивает его усилия по созданию виртуального пространства, населенного цифровыми аватарами, которое Марк Цукерберг называет метавселенной. Сервисы компании, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, теперь будут существовать под зонтиком Meta. Но в остальном, согласно заявлению компании, структура корпорации меняться не будет.

Критика продолжается

Смена названия происходит на фоне шквального разоблачения деловой практики Facebook, подробно описанной на тысячах страниц документов, просочившихся в прессу. Документы, предоставленные средствам массовой информации и правительству США бывшей менеджером по продукту Facebook Фрэнсис Хоген, рисуют картину компании, которая изо всех сил пытается остановить дезинформацию и незаконную и опасную деятельность на своей платформе, особенно за пределами США.

Окасио-Кортез, представитель демократов, в прошлом критиковала Facebook и другие технологические гиганты. После июльского путешествия в космос основателя Amazon Джеффа Безоса она раскритиковала низкую заработную плату интернет-магазина и "бесчеловечное рабочее место". Ранее в октябре она раскритиковала "монополистическую миссию Facebook", которое оказывает "невероятно разрушительное воздействие на свободное общество и демократию".

Интернет уже стали наполнять мемы по поводу переименования корпорации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что что Фрэнсис Хоген, бывшая сотрудница корпорации, передала секретные документы о внутренней кухне Facebook журналистам. После этого последовал масштабный сбой, в течение которого Facebook и Instagram были недоступны в течение нескольких часов.