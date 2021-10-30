Перевод часов на зимнее время: как проверить точное время

Лайфхаки, которые помогут узнать точное время после перехода на зимнее время.

Конец октября известен не только "ужасным" праздником Хэллоуин, но и "традиционным" переходом украинцев на зимнее время. Отметим, что власти пытались отказаться от этой традиции, но пока этого сделать не удалось.

Когда состоится переход на зимнее время?

В ночь с субботы, 30-го, на воскресенье, 31 октября в 4 часа утра нужно будет перевести свои часы на час назад.

Как проверить, который сейчас час

Современные телефоны/планшеты/фитнес-браслеты/смарт-часы/компьютеры автоматично переведут время, однако бывает всякое. "Телеграф" рассказывает, как можно узнать точное время.

Самый простой способ проверить время — "спросить" у гугла. На сегодняшний день существует много сайтов с онлайн-часами. Более того, если в поисковике ввести такой запрос, то актуальное время отобразиться сразу под строкой поиска.

Второй способ — набрать на своем мобильном телефоне комбинацию *160# и нажать кнопку вызова. В результате вы получите сообщение с точным временем и датой. Эта услуга бесплатная.

Ранее, "Телеграф" писал, как легче адаптироваться и уменьшить стресс при переходе на зимнее время.