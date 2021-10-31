Юрий Горбунов поделился редким фото с сыновьями: "Милые детки и папуля"

Шоумен выглядит на снимке очень счастливым

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который в этом году отметил свое 51-летие, поделился с поклонниками совместным фото с двумя сыновьями, рожденными супругой шоумена, ведущей программы "Светская жизнь" Екатериной Осадчей.

Заслуженный артист Украины впервые показал лицо своего младшего сына Даниила, который у пары появился 19 августа. На фото старший сын Иван (2017) кормит с бутылочки маленького брата.

"Папа даже глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на Танцы!", — написал Горбунов в Инстаграме.

Подписчики артиста в комментариях отметили, что фото получилось очень красивым и пожелали звездному отцу и детишкам здоровья.

Ранее Юрий Горбунов поделился фото, на котором его старший сын Иван знакомился с младшим братиком Даниилом в роддоме.