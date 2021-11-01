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"Могу спать спокойно": Илона Гвоздева ехидно отметила вылет Меловина с "Танцев со звездами" (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Илона Гвоздева "дождалась" ухода Меловина с проекта Новость обновлена 01 ноября 2021, 10:15
Илона Гвоздева "дождалась" ухода Меловина с проекта

Танцовщица не скрывает своей радости от ухода Меловина с проекта.

Все меньше и меньше эфиров остается до финала самого популярного танцевального шоу Украины — "Танцы со звездами-2021" — до суперфинала осталось пять недель. В воскресенье, 31 октября, на телеканале "1+1" состоялся девятый прямой эфир, темой которого стал вечер хитов группы "Океан Эльзы". 

На удивление многих зрителей в зоне риска оказался артист с самой большой армией фанатов Меловин. В "танце за жизнь" он и Саша Зарицкая исполняли ча-ча-ча, и танец солистки KAZKA судьям понравился больше. Меловин и Лиза Русина покинули проект. 

Эту новость не могла пропустить и самая "ярая поклонница" пары — танцовщица Илона Гвоздева. На своей странице в Инстаграм она опубликовала ехидный пост, в котором порадовалась уходу Меловина с шоу, исполнив ча-ча-ча. 

"Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала" — добавила танцовщица. 

И куда же без хейтеров Гвоздевой. В комментариях под этим постом Илоны — "буря". Меловинаторы против тех, кто поддерживает Гвоздеву и считает, что певец вылетел заслужено.

Напомним, что параллельно с "Танцами со звездами" идет и конфликт Илоны Гвоздевой, с которой "Телеграф" ранее публиковал эксклюзивное интервью, с одной из пар сезона 2021 — MELOVINом и Лизой Русиной. После каждого эфира Гвоздева "разбирала" танец каждой из пар и не раз отмечала, что ей не "по душе" ни постановки, ни образы, ни танцы Меловина. Также под руку попадала и его партнерша Лиза Русина, техника которой также не устроила Гвоздеву.

Теги:
#Танцы со звездами #MELOVIN #Илона Гвоздева
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