"Могу спать спокойно": Илона Гвоздева ехидно отметила вылет Меловина с "Танцев со звездами" (видео)

Танцовщица не скрывает своей радости от ухода Меловина с проекта.

Все меньше и меньше эфиров остается до финала самого популярного танцевального шоу Украины — "Танцы со звездами-2021" — до суперфинала осталось пять недель. В воскресенье, 31 октября, на телеканале "1+1" состоялся девятый прямой эфир, темой которого стал вечер хитов группы "Океан Эльзы".

На удивление многих зрителей в зоне риска оказался артист с самой большой армией фанатов Меловин. В "танце за жизнь" он и Саша Зарицкая исполняли ча-ча-ча, и танец солистки KAZKA судьям понравился больше. Меловин и Лиза Русина покинули проект.

Эту новость не могла пропустить и самая "ярая поклонница" пары — танцовщица Илона Гвоздева. На своей странице в Инстаграм она опубликовала ехидный пост, в котором порадовалась уходу Меловина с шоу, исполнив ча-ча-ча.

"Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала" — добавила танцовщица.

И куда же без хейтеров Гвоздевой. В комментариях под этим постом Илоны — "буря". Меловинаторы против тех, кто поддерживает Гвоздеву и считает, что певец вылетел заслужено.

Напомним, что параллельно с "Танцами со звездами" идет и конфликт Илоны Гвоздевой, с которой "Телеграф" ранее публиковал эксклюзивное интервью, с одной из пар сезона 2021 — MELOVINом и Лизой Русиной. После каждого эфира Гвоздева "разбирала" танец каждой из пар и не раз отмечала, что ей не "по душе" ни постановки, ни образы, ни танцы Меловина. Также под руку попадала и его партнерша Лиза Русина, техника которой также не устроила Гвоздеву.