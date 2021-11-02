Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк рассказал, как свадьба повлияла на его отношения с возлюбленной

Звезда сериала "Крепостная" рассказал, как проводи досуг со своей женой Тиной.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк летом 2021 года покинул ряды холостяков и женился на своей возлюбленной — Тине.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" актер рассказал, как брак повлиял на его отношения с уже супругой и не преуменьшил ли брак количество его поклонниц.

Тарас признается, что штамп в паспорте значительно изменил его жизнь, ведь сделал актера более ответственным. Теперь же он глава семьи, и должен нести ответственность не только за себя, но и за свою супругу.

Пара отлично ладит между собой в браке: они любят путешествовать, вдвоем играют в приставку и смотрят фильмы, когда им удается побыть дома.

А на количество поклонниц и их отношение к себе Цымбалюк не обращает внимание. Актер признается, что не следит за этим.

"Честно говоря, меня это мало интересует" — подчеркивает артист.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тарас Цымбалюк приоткрыл тайну своего героя Назара в "Крепостной". Актер признался, что случится с ним в третьем сезоне сериала.