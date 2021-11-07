KAZKA презентовала новый альбом "SVIT": чем он интересен

В альбом вошло 12 различных композиций

В пятницу, 5 ноября, известная не только в Украине группа KAZKA выпустила новую пластинку. Альбом под названием "SVIT, Vol.1" подарил поклонникам творчества музыкантов двенадцать треков.

Новость сообщает "Суспiльне".

По словам солистки группы Александры Зарицкой, "SVIT" стал настоящим экспериментом. В альбоме группа собрала как саундтреки (к сериалу "Моя улюблена Страшко" и некоторым фильмам), так и дуэты с другими исполнителями. Среди прочего слушатели смогут насладиться коллабами с ALEKSEEV, RUNSTAR и даже Тиной Кароль.

Следует отметить, что одна из композиций — "Не своя" — является вариацией стихов украинского поэта 30-х годов Михайля Семенко.

"Для нас новая айдентика — это объединение творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, заложенных в нашей ДНК", — описала пластинку сама Александра Зарицкая.

Альбом уже доступен на большинстве стриминговых платформ, в том числе на YouTube.

Напомним, что "Телеграф" незадолго до премьеры "SVIT" побеседовал по душам с солисткой KAZKA и узнал много нового об Александре Зарицкой.