Раны на память: девушка Тимати Саша Дони показала разбитые ноги

Во время поездки на велосипеде что-то пошло не так

Модель Саша Дони, которая по многим предположениям является новой девушкой рэпера Тимати, серьезно травмировалась во время отпуска.

Фото травм она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что 19-летняя девушка из Украины сейчас отдыхает на Мальдивах, и решила попробовать осмотреть пейзажи с нового угла в рамках велосипедной прогулки.

Но во время езды что-то пошло не так, поскольку девушка разбила ноги, и показала фото, как у нее содрана правая коленка и ранена левая ляжка. Мы размыли раны на фото, чтобы никого не шокировать:

Саша Дони ранила обе ноги на Мальдивах

Хотя в начале прогулки ничего не предрекало беды.

"Wounds for memory", — написала она в подписи, что можно перевести как "Раны на память".

Стоит заметить, что многие в комментариях начали искать в инциденте глубокий смысл и предположили, что причина травмы в сглазе или следовании ошибочным путем.

Реакция подписчиков на ранение Саши Дони

Как сообщал "Телеграф", впервые слухи о романе Тимати и Саши Дони пошли после их совместного отдыха на острове Миконос в Греции этим летом.

При этом, молодая украинка регулярно радует подписчиков в Инстаграм очень откровенными фотографиями.