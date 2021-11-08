Укр

Раны на память: девушка Тимати Саша Дони показала разбитые ноги

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Саша Дони сейчас отдыхает на Мальдивах Новость обновлена 08 ноября 2021, 18:22
Саша Дони сейчас отдыхает на Мальдивах

Во время поездки на велосипеде что-то пошло не так

Модель Саша Дони, которая по многим предположениям является новой девушкой рэпера Тимати, серьезно травмировалась во время отпуска.

Фото травм она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что 19-летняя девушка из Украины сейчас отдыхает на Мальдивах, и решила попробовать осмотреть пейзажи с нового угла в рамках велосипедной прогулки.

Но во время езды что-то пошло не так, поскольку девушка разбила ноги, и показала фото, как у нее содрана правая коленка и ранена левая ляжка. Мы размыли раны на фото, чтобы никого не шокировать:

Саша Дони ранила обе ноги на Мальдивах
Саша Дони ранила обе ноги на Мальдивах

Хотя в начале прогулки ничего не предрекало беды.

"Wounds for memory", — написала она в подписи, что можно перевести как "Раны на память".

Стоит заметить, что многие в комментариях начали искать в инциденте глубокий смысл и предположили, что причина травмы в сглазе или следовании ошибочным путем.

Реакция подписчиков на ранение Саши Дони
Реакция подписчиков на ранение Саши Дони

Как сообщал "Телеграф", впервые слухи о романе Тимати и Саши Дони пошли после их совместного отдыха на острове Миконос в Греции этим летом.

При этом, молодая украинка регулярно радует подписчиков в Инстаграм очень откровенными фотографиями.

Теги:
#Тимати #Саша Дони
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