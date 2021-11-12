Укр

Журналисты раскрыли тайное значение украшения супруги принца Гарри Меган Маркл (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Меган Маркл Новость обновлена 12 ноября 2021, 15:08
Меган Маркл

Меган Маркл не первый раз надевает на себя амулет от сглаза.

Супруга принца Гарри Меган Маркл часто оказывается в центре всеобщего внимания. Ее стиль и фигуру то и дело обсуждают как поклонники, так и хейтеры. А из-за постоянных конфликтов с королевской семьей Британии у Маркл даже появлялись суицидальные мысли.

Неудивительно, что при всем этом актриса хочет защитить себя от негативной энергии и носит оберег от сглаза. По крайней мере, в этом убеждены журналисты издания Page Six.

Как пишет издание, Маркл пришла на конференцию в браслете фирмы Матео "Eye of Protection" ("Защитный глаз"), стоимостью в 1500 долларов. Украшенный бриллиантами браслет герцогини Сассекской изготовлен из 14-каратного золота. На сайте бренда говорится, что он "отводит нежелательную энергию" и "привлекает только хорошее настроение".

Амулет Меган Маркл
Амулет Меган Маркл

Среди других известных поклонников бренда, который разработан нью-йоркским ювелиром Мэтью Харрисом, числятся Мишель Обама, Рианна и Зендая.

К слову, использование оберегов для сдерживания плохой энергии не является чем-то новым для 40-летней Маркл, которая ранее была замечена в кулоне Edge of Ember (185 долларов) и колье Alemdara Hamsa (608 долларов), также украшенными "злыми глазами".

Как сообщал "Телеграф", ранее жена принца Гарри Меган Маркл попала в список самых влиятельных людей в 2021 году по версии журнала TIME.

Теги:
#Принц Гарри #Оберег #Меган Маркл
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Украина
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Внешнее управление или реальная помощь? Какую роль отыгрывают США в жизни Украины
Дата публикации
Категория
Елена Зеленская
"Такого не было даже при Янике": Зеленская навела переполох во Львове
Дата публикации
Категория
В масках многие были только на официальной части празднования
Ни дистанции, ни масок: сеть возмутила вечеринка в честь присяги Терехова как мэра Харькова (видео)
Дата публикации
Категория
Польские полицейские снимали происходящее на видео
Рвали колючую проволоку: группе мигрантов из Беларуси удалось прорваться в Польшу (видео)