Журналисты раскрыли тайное значение украшения супруги принца Гарри Меган Маркл (фото)

Меган Маркл не первый раз надевает на себя амулет от сглаза.

Супруга принца Гарри Меган Маркл часто оказывается в центре всеобщего внимания. Ее стиль и фигуру то и дело обсуждают как поклонники, так и хейтеры. А из-за постоянных конфликтов с королевской семьей Британии у Маркл даже появлялись суицидальные мысли.

Неудивительно, что при всем этом актриса хочет защитить себя от негативной энергии и носит оберег от сглаза. По крайней мере, в этом убеждены журналисты издания Page Six.

Как пишет издание, Маркл пришла на конференцию в браслете фирмы Матео "Eye of Protection" ("Защитный глаз"), стоимостью в 1500 долларов. Украшенный бриллиантами браслет герцогини Сассекской изготовлен из 14-каратного золота. На сайте бренда говорится, что он "отводит нежелательную энергию" и "привлекает только хорошее настроение".

Амулет Меган Маркл

Среди других известных поклонников бренда, который разработан нью-йоркским ювелиром Мэтью Харрисом, числятся Мишель Обама, Рианна и Зендая.

К слову, использование оберегов для сдерживания плохой энергии не является чем-то новым для 40-летней Маркл, которая ранее была замечена в кулоне Edge of Ember (185 долларов) и колье Alemdara Hamsa (608 долларов), также украшенными "злыми глазами".

Как сообщал "Телеграф", ранее жена принца Гарри Меган Маркл попала в список самых влиятельных людей в 2021 году по версии журнала TIME.