Укр

Украинец Макс Барских стал "лучшим российским исполнителем" по версии MTV

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Певец получил музыкальную премию MTV Europe Music Awards-2021 Новость обновлена 15 ноября 2021, 09:07
Певец получил музыкальную премию MTV Europe Music Awards-2021

За ту же премию певица MARUV попала в нешуточный скандал

В воскресенье, 14 ноября, состоялась престижная музыкальная премия MTV Europe Music Awards-2021. В различных номинациях награду получили известные мировые исполнители, включая Ники Минаж и Билли Айлиш. Украинский певец Макс Барских (наст. имя Николай Бортник), который недавно впервые дал интервью ВВС, был награжден премией в номинации best mtv russia act, что в переводе звучит как "Лучший российский исполнитель".

Своим достижением украинец похвалился у себя в Инстаграме.

"Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!", — поблагодарил поклонников 31-летний артист.

Стоить уточнить, что голосование за самого "лучшего артиста MTV" проводилось жителями России. В декабре 2019 года такую же премию получила украинская певица MARUV как "лучшая российская певица". В ответ звезда отметила, что номинация звучала не как "Лучшая российская исполнительница", а как "Лучшая артистка по версии MTV Russia". Впрочем, номинация премии имеет название Best Russian Act, что в переводе звучит как "Лучший российский исполнитель".

Добавим, что росСМИ так же пишут, что Барских "назван лучшим российским исполнителем" на премии MTV EMA-2021.

На днях грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, приехавший в Украину, чтобы попросить президента Владимира Зеленского помочь Михеилу Саакашвили в Грузии, призвал украинских артистов забыть дорогу в Россию и не выступать в стране-агрессоре: "нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет".

Теги:
#MTV #Награды #Макс Барских #MTV EMA
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