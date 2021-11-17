По мему "go to horny jail" сделали игрушку: о чем он и за что собаку стукнули по голове битой (видео)

Популярный мем получил воплощение в виде игрушки.

Хозяйка известного в сети пса Чимса выпустила игрушку, которая повторяет сюжет популярного мема "go to horny jail" ("отправляйся в тюрьму для похотливых").

Короткий ролик с рекламой игрушки был обнародован в телеграм-канале TJournal.

Как видно на видео, хозяйка даже воспроизвела сюжет мема, стукнув своего пёселя по голове пенопластовой битой.

Стоит отметить, что этого сиба-ину на самом деле зовут не Чимс, а Болци. Согласно сюжетам в интернете, он является главным противником другого сиба-ину по имени Кабосу, более известного в сети, как Доге (Doge).

Сам мем выглядит следующим образом:

Go to horny jail

Предыстория его появления связана с другой картинкой, появившейся в соцсети для художников и фотографов Deviant Art еще в 2016 году, однако начавшей набирать популярность лишь в марте 2021 года.

На ней была изображена героиня мультфильма "Город героев" тетушка Кэсс, которой автор дорисовал глубокое декольте и увеличил грудь.

Тетя Кэсс в оригинале

Тетя Кэсс в сети

Мем с Чимсом изначально использовался для ответа на сексуализацию этого персонажа, а затем его начали применять вообще в любых случаях, когда есть намек на сексуальный контекст опубликованной картинки или поста.

После этого мем оброс многочисленными вариациями, которые впрочем пытаются сохранить оригинальный посыл.

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