Канал HBO выпустит спецэпизод "Гарри Поттера", где снимутся Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт (видео)

Спецвыпуск получит название "Возвращение в Хогвартс".

Хорошие новости в эти серые ноябрьские будни пришли к фанатам Гарри Поттера. К 20-летию выхода первого фильма о юном волшебнике на канале HBO Max выйдет специальный эпизод о волшебной киновселенной. Показать поклонникам его обещают в новогоднюю ночь.

В спецэпизоде мы увидим всех исполнителей главных ролей во франшизе — Дэниэла Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, а также Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя, Робби Колтрейна (Хагрида), исполнителей роли близнецов Уизли, Невилла Долгопупса и многих других. Также в картине появится режиссер первых двух частей фильма Крис Коламбус.

При этом из трейлера пока непонятно, как именно будет выглядеть спецвыпуск: в нем нам показали лишь нарезку кадров из предыдущей частей киносаги. Впрочем известно, что участники съемок фильмов о Гарри Поттере расскажут, как они проходили. Новая картина получит название "Возвращение в Хогвартс".

Спецэпизод выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. Тем временем поклонники знаменитой киносаги уже ждут его с нетерпением. В комментариях под трейлером люди оставили множество восторженных отзывов, отметив, что не могут дождаться, когда вновь увидят любимых героев своего детства.

Как сообщал "Телеграф", в мае 2021 на экраны вышел спецэпизод знаменитого сериала "Друзья", в котором появились все исполнители главных ролей. Актеры поделились закулисными подробностями съемок.