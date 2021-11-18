Почему нельзя спать напротив зеркала: приметы и предрассудки

Супругам нельзя спать напротив зеркала

Зеркало – чрезвычайно важная вещь в каждой комнате, но существует много правил и примет, которые нельзя делать напротив зеркала. Ведь у него очень сильная энергетика. Специально для вас "Телеграф" подготовил самые популярные приметы, почему нельзя спать напротив зеркала.

Нельзя ставить зеркало напротив кровати, поскольку сон будет неспокойным, а у маленьких детей может быть испуг, сообщает cbo.org.ua. Также, человек может "проспать" свое счастье, или его душа может заблудиться между реальным миром и зеркальным, и не вернуться в тело человека.

Супругам сон напротив зеркала сулит постоянные ссоры и недоразумения. А если спать одному напротив зеркала, то можно на всю жизнь остаться одиноким. Также говорят, что из-за сильной энергетики зеркало забирает у спящего позитивную энергию, и человек за ночь не высыпается, а наоборот — просыпается уставшим.

Ранее "Телеграф" рассказывал почему в доме нельзя держать треснувшее зеркало.